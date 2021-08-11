В регионы отправлены первые партии вакцин против гриппа

Начались отгрузки вакцин против гриппа в российские регионы, сообщили в "Нацимбио" госкорпорации Ростех. Профилактические препараты предназначены для иммунизации населения в преддверии нового эпидемического сезона.

До 1 сентября во все российские регионы будет отгружено 32,9 млн доз, до середины ноября - еще 27,3 млн доз. Всего для проведения прививок в нынешнем эпидсезоне предполагается использовать 60,2 млн доз противогриппозных вакцин.

"В этом году холдинг приступил к поставкам противогриппозных вакцин на неделю раньше, чем в прошлые сезоны. Это даст регионам дополнительное время, чтобы подготовиться к проведению прививочной кампании. Для повышения эффективности логистики в этом году мы внедрили новое решение - встроенный в термобоксы умный датчик, работающий по технологии Bluetooth. Через специальное мобильное приложение он в реальном времени передает данные о температуре всех грузов в радиусе 50-100 метров. Применение нового решения, благодаря которому не нужно вскрывать термобоксы для проверки температурного режима, позволяет сэкономить до десяти часов для каждого автомобиля с вакцинами", - рассказал генеральный директор организации Андрей Загорский.

В этом году планируется увеличить поставки четырехвалентной вакцины, которая наиболее эффективно защищает от гриппа за счет дополнительного штамма вируса гриппа B. "Расширенный штаммовый состав позволяет исключить возможные риски, связанные с появлением и циркуляцией Викторианской и Ямагатской линий вирусов, - отмечают в холдинге. В вакцине содержится по 15 мкг гемагглютинина (антигена) каждого штамма в одной дозе - всего 60 мкг антигена, отсутствуют консерванты и адъюванты.

Ранее инфекционисты объясняли, что проводить прививку от гриппа можно через месяц после окончания полного курса вакцинации против COVID-19. Временной промежуток необходим для того, чтобы организм успел сформировать полноценный иммунный ответ на противоковидную вакцину.