Новости

Французы объявили борьбу окуркам 18:43
ВЦИОМ: Треть россиян считает бедность основной причиной развода 18:31
Фото: стали известны сюжет и название 20-го романа Виктора Пелевина 18:25
На Кубани простились с известным писателем Виктором Лихоносовым 18:20
Умерла дочь Альфреда Хичкова, актриса Патриция Хичкок О`Коннелл 18:16
Суд не выпустил из колонии экс-главу пермского УФСИН 18:04
Генпрокуратура проконтролирует ситуацию с разливом нефти в порту Новороссийска 17:56
В регионы отправлены первые партии вакцин против гриппа 17:54
Беларусь отозвала согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске 17:49
Москалькова: Вакцина от COVID-19 помогла "смягчить удар" при заболевании 17:44
СК сообщил подробности дела о разливе нефти в Новороссийске 17:44
ВОЗ оценила штамм коронавируса "йота" 17:37
ЦБ рассмотрит предложение использовать ИНН и СНИЛС для кредитной истории 17:33
Мальчик из Омской области, которого ставили на гречку, готовится к школе 17:19
В Новороссийске возбудили дело о нефтяном загрязнении Черного моря 17:12
В Госдуме прокомментировали нападения на русскоязычных в Киргизии и Казахстане 17:07
Россиянка погибла в ДТП на юге Турции 17:06
Разлив нефти в Новороссийске не угрожает отдыху туристов на пляжах 16:54
РФПИ предложил Pfizer использовать "Спутник" в качестве третьего укола 16:53
Прилетающих в Норильск и Дудинку пассажиров посадят на карантин 16:51
Посольство США в Минске сократят до пяти человек 16:46
Глава Сахалина потребовал восстановить выброшенный памятник Гагарину 16:45
Кредитное потребление: Назвали ошибки в финансовом поведении россиян 16:31
Кинологи назвали самые популярные клички для собак 16:30
Путин наградил российских олимпийцев 16:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
12 августа - видеоконференция: как сделать дороги безопаснее
12 августа - видеоконференция: как сделать дороги безопаснее
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
11.08.2021 17:54
Рубрика: Общество

В регионы отправлены первые партии вакцин против гриппа

Текст: Ирина Невинная

Начались отгрузки вакцин против гриппа в российские регионы, сообщили в "Нацимбио" госкорпорации Ростех. Профилактические препараты предназначены для иммунизации населения в преддверии нового эпидемического сезона.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Темпы поставок вакцин увеличиваются в зависимости от спроса в регионах

До 1 сентября во все российские регионы будет отгружено 32,9 млн доз, до середины ноября - еще 27,3 млн доз. Всего для проведения прививок в нынешнем эпидсезоне предполагается использовать 60,2 млн доз противогриппозных вакцин.

"В этом году холдинг приступил к поставкам противогриппозных вакцин на неделю раньше, чем в прошлые сезоны. Это даст регионам дополнительное время, чтобы подготовиться к проведению прививочной кампании. Для повышения эффективности логистики в этом году мы внедрили новое решение - встроенный в термобоксы умный датчик, работающий по технологии Bluetooth. Через специальное мобильное приложение он в реальном времени передает данные о температуре всех грузов в радиусе 50-100 метров. Применение нового решения, благодаря которому не нужно вскрывать термобоксы для проверки температурного режима, позволяет сэкономить до десяти часов для каждого автомобиля с вакцинами", - рассказал генеральный директор организации Андрей Загорский.

В этом году планируется увеличить поставки четырехвалентной вакцины, которая наиболее эффективно защищает от гриппа за счет дополнительного штамма вируса гриппа B. "Расширенный штаммовый состав позволяет исключить возможные риски, связанные с появлением и циркуляцией Викторианской и Ямагатской линий вирусов, - отмечают в холдинге. В вакцине содержится по 15 мкг гемагглютинина (антигена) каждого штамма в одной дозе - всего 60 мкг антигена, отсутствуют консерванты и адъюванты.

Ранее инфекционисты объясняли, что проводить прививку от гриппа можно через месяц после окончания полного курса вакцинации против COVID-19. Временной промежуток необходим для того, чтобы организм успел сформировать полноценный иммунный ответ на противоковидную вакцину.

Общество Здоровье Компании Госкорпорации Ростех Прививки и вакцинация

Главное сегодня

Генпрокуратура проконтролирует ситуацию с разливом нефти в порту Новороссийска
Путин поручил Зиничеву вылететь в Якутию
Захарова указала на провокационные заявления Киева относительно ПВО
Крупные банки в августе подняли проценты по вкладам
СК предъявил Навальному новое обвинение
Когда переболевшим COVID-19 угрожают тромбозы
Давят ли дискуссии в соцсетях на судебные решения