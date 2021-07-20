Врачи рассказали, сочетаются ли прививки от гриппа и коронавируса

Нужно ли будет осенью прививаться от гриппа и если да - как правильно сочетать две прививки? Могут ли уволить, если человек еще не сделал прививку, и как правильно оформить медицинский отвод от нее? "РГ" - Неделя продолжает публиковать ответы на самые острые вопросы по COVID-19 и вакцинации.

В конце лета - начале осени ежегодно проводится вакцинация от гриппа - в северных территориях ее начинают раньше, на юге страны - позже. В прошлом году в Москве, например, прививочная кампания стартовала 1 сентября. В этом году многим, кто еще не сделал прививку от COVID-19, придется вакцинироваться и от COVID-19, и от гриппа. Многих волнует, как правильно сочетать эти две прививки.

В Роспотребнадзоре уточняют, что прививка от гриппа на фоне продолжающейся эпидемии COVID-19 очень важна: сочетание двух инфекций, если человек заразится и той и другой, - это серьезный риск для здоровья. В наступающем эпидемическом сезоне планируется привить 60% населения страны и 75% людей из групп риска, куда наряду с пенсионерами включены работники зоопарков, птицефабрик и свиноферм, а также владельцы домашней птицы и живности.

Основные параметры прививочной кампании против гриппа осенью 2021 года представлены в проекте постановления Роспотребнадзора, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Что касается времени проведения противогриппозной прививки - ее делают не менее чем через месяц после второй дозы прививки от коронавируса.

Почему важно вакцинироваться от гриппа и для чего нужно выдержать паузу между прививками, "РГ" - Неделе рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"В прошлом году заболеваемость гриппом удалось сдержать благодаря массовой вакцинации от этой инфекции. Многие боялись наложения сразу двух инфекций - гриппа и коронавируса, что чревато было серьезными осложнениями. Поэтому были приняты все необходимые меры, проведен комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, а охват прививками против гриппа составил 59% населения России, и сезонной эпидемии гриппа не произошло", - пояснила она.

Чтобы и предстоящий сезон обошелся без всплеска заболеваемости гриппом, должно быть привито не менее 60 процентов населения, подчеркнула эксперт. Следует иметь в виду, что вакцинироваться от гриппа можно не раньше чем через месяц после завершения полного курса вакцинации от коронавируса. Промежуток необходим, чтобы иммунная система успела выработать антитела к возбудителю.

"До осеннего подъема заболеваемости остается не так много времени, учитывая, что, например, введение двухкомпонентной вакцины от коронавируса требует полтора месяца. Поэтому с прививкой лучше не затягивать", - добавила Пшеничная.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ирина Невинная

Как оформляется медотвод от вакцинации?

Этот вопрос сейчас волнует многих людей, которые по роду деятельности входят в перечни профессий, по которым в некоторых регионах России принято решение об обязательной вакцинации против COVID-19. Без прививки могут отстранить от работы. Но что делать и какой документ предъявлять работодателю, если прививка противопоказана?

"Действительно, некоторым людям вакцина противопоказана. Например, если у человека выявлена гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, если в анамнезе есть тяжелые аллергические реакции (анафилактический шок, отек Квинке), - пояснил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. - Если есть острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии. Порядок оформления медотвода от вакцинации такой: наличие медицинских противопоказаний определяется лечащим врачом или врачом той специальности, в компетенции которой определены противопоказания против вакцинации".

Противопоказания могут быть как постоянными, так и временными. Решение о выдаче справки принимают врачи организации, где наблюдается пациент по заболеванию, которое стало причиной отвода.

Трудовой кодекс позволяет в случае отказа от вакцинации отстранить сотрудника от работы

"Если определено, что у пациента есть временные противопоказания к вакцинации, то справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку", - подчеркнул глава минздрава.

Могут ли уволить работника из-за отсутствия прививки против COVID-19?

Нет, увольнение в случае отказа работника от вакцинации законодательством не предусмотрено. Но, как разъяснили в Роструде, Трудовой кодекс позволяет отстранить работника от выполнения обязанностей. То есть человек на рабочее место не допускается и заработная плата за это время ему не выплачивается.

В абзаце 8 части 1 статьи 76 ТК РФ уточнено, что отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Один из таких случаев - нарушение положений Федерального закона N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". В этом законе указано, что отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. То есть вакцинироваться необходимо в тех случаях, когда речь идет о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении, это та ситуация, в которой остаемся мы все.

При угрозе возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний главные государственные санитарные врачи в регионах могут выносить постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям (это предусмотрено в статье 51 Федерального закона N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"). Такие полномочия подтверждаются пунктом 2 статьи 10 Федерального закона N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" и приказом минздрава N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям".

В национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям была внесена прививка от коронавируса. И, если главный санитарный врач региона выносит решение о вакцинации каких-либо групп или категорий граждан, работников отдельных отраслей, прививка становится для них обязательной (за исключением людей, у которых есть противопоказания и оформлен медицинский отвод). Решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям оформляется актом главного санитарного врача региона. В нем указывается перечень групп и профессий, для которых вакцинация становится обязательной. Такие постановления приняты уже более чем в 10 регионах страны. Процент работников, которые должны быть привиты, устанавливает также главный санитарный врач в конкретном регионе.

Цифра

2,5 процента из числа привившихся все же заражаются и заболевают COVID-19, но болеют, как правило, легко.