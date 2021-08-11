Новости

Бастрыкин лично разберется с делом частной клиники "Медицина 24/7" 00:24
Китай обвинил США в компрометации на почве коронавируса 00:05
В Сети певицу Светлану Лободу заподозрили в плагиате 10.08.2021
Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч с "Бенфикой" 10.08.2021
Уникальный спортивный кластер строят на берегах реки Чермянки 10.08.2021
В России усовершенствуют систему компенсаций для пострадавших от стихии 10.08.2021
Более 37 тысяч человек в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 10.08.2021
Дальний Восток получит деньги для закупки средств для тушения пожаров 10.08.2021
Египет запустит специальные внутренние авиарейсы для туристов 10.08.2021
В России может появиться программа прогнозирования опасных природных явлений 10.08.2021
Власти Египта установят минимальные цены в отелях 10.08.2021
Минобороны РФ будет регулярно проводить учения у границ Афганистана 10.08.2021
Поставки сжиженного газа переориентированы с экспорта на внутренний рынок 10.08.2021
В Якутию вылетел самолет ИЛ-76 для помощи в тушении лесных пожаров 10.08.2021
Губернатор Нью-Йорка уходит в отставку из-за обвинений в домогательствах 10.08.2021
Более 50 банков будут компенсировать бизнесу комиссии за быстрые платежи 10.08.2021
Лукашенко поручил выработать комплекс дополнительных мер против санкций 10.08.2021
В Москве в ночь на среду ожидается "атмосферный фейерверк" 10.08.2021
Карты платежной системы "Белкарт" начнут принимать в России 10.08.2021
В Москве экстренно госпитализирован рэпер Птаха 10.08.2021
Для оказания поддержки семьям с детьми создадут систему одного окна 10.08.2021
МакSим не сможет вернуться к творческой деятельности не меньше года 10.08.2021
В России могут ввести новый способ уплаты налогов для бизнеса 10.08.2021
Чернышенко: К 2030 году прогнозируется рост числа молодых ученых в РФ на 70% 10.08.2021
Эксперт: Афганистану уже осенью угрожает настоящий голод 10.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
10.08.2021 22:59
Рубрика: Власть

В России шанс отсудить ребенка у бывшей жены есть всего в одном случае из двадцати

После развода мужчины часто не имеют возможности воспитывать ребенка
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя № 181(8532)
Примерно треть всех российских семей - это матери-одиночки с детьми, пять миллионов семей из 17 - таковы данные Росстата. Однако статистика умалчивает, в каком числе случаев отцы добровольно устранились от участия в жизни ребенка, а в каком хотели бы, но не имеют возможности.
У экс-супруга, как правило, остаются весьма ограниченные возможности общения со своими детьми. Фото: Dan Rentea / iStock У экс-супруга, как правило, остаются весьма ограниченные возможности общения со своими детьми. Фото: Dan Rentea / iStock
У экс-супруга, как правило, остаются весьма ограниченные возможности общения со своими детьми. Фото: Dan Rentea / iStock

Александр Г. прожил с гражданской супругой больше 10 лет, однако официальный брак так и не был заключен. В 2015-м у пары родилась дочь, а в 2019 году они расстались. Девочка, разумеется, осталась с матерью - маленькая еще, но папа хотел участвовать в ее воспитании. Вот уже несколько лет эту ситуацию урегулируют суды и судебные приставы. Александр видится с ребенком от случая к случаю и боится, что скоро такой возможности не будет совсем.

Жителям Подмосковья предложат помощь при разводе

Свои резоны в данной истории есть у каждой из сторон. Бывшая жена опасается, что отец может увезти девочку из страны: дочка имеет гражданство США, Александр - гражданин США и Израиля, в обеих странах у него многочисленные родственники. Сам мужчина категорически отметает такую возможность: "У меня никогда не возникало даже мысли увезти ребенка от родной матери". Тем более что сейчас он постоянно проживает в России и уже много лет ведет бизнес в Петербурге. Но Александр хотел бы дать своим пожилым родителям возможность хотя бы изредка видеться с внучкой, отвезти ее в Штаты на время. Мать разрешения не дает. Зато отправляет девочку то на дачу с бабушкой, то в Крым на отдых - и срывает встречи отца с дочерью, режим которых установлен определением Выборгского районного суда о временном порядке общения с ребенком. Сегодня это восемь часов в неделю в присутствии матери - то есть 18 полных дней в год.

Александр, в свою очередь, считает, что бывшая гражданская жена относится к своим обязанностям матери халатно.

- За то время, что мы не живет вместе, у дочки развилась астма, - рассказывает он, - постоянно возникают дерматиты. - Я оплачиваю все лекарства, но не уверен, что ребенок получает их в соответствии с назначениями врачей.

В пользу мужчин выносится не более пяти-шести процентов решений

В соответствии со статьей 38 Конституции РФ, "забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей". Однако после развода каждому достается что-то одно. Отец, как правило, получает обязанность платить алименты - для этого есть решение суда и принудительные методы взыскания. А матери достается право разрешить - или не разрешить - им видеться. Так получается и у Александра: он платит за развивающие занятия девочки, покупает подарки, устраивает праздники в честь дня рождения. А с ее мамой общается письменно, фиксируя каждый шаг - иначе потом ничего не докажешь.

По закону суды, вынося решение об определении места жительства ребенка с одним из родителей, обязаны исходить прежде всего из интересов маленького человека. Статья 65 Семейного кодекса РФ предполагает, что "место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается соглашением родителей", а при отсутствии такого соглашения - судом. В деле Александра Г. видимых преимуществ или недостатков нет ни у одной из сторон: у обоих родителей есть жилье и стабильный доход, оба имеют хорошее образование и положительное заключение комиссии судебно-психологических экспертов, к обоим девочка искренне привязана. От процедуры медиации и иных вариантов досудебных соглашений мать девочки отказалась, от комментариев "РГ" - тоже.

Точной статистики, в каком числе случаев суды оставляют ребенка с отцом после развода, не существует, но по оценкам юристов, в пользу мужчин выносится не более пяти-шести процентов решений.

Мнение

Решения по привычке

Илья Титов, адвокат:

Очень мало родителей, находящихся в конфликте, имеют решимость садиться за стол переговоров и начинать с себя. Проще решение вопросов переложить на адвокатов, органы опеки, суд. Суд, в свою очередь, для упрощения работы исходит из сложившейся традиции определять место жительство с мамой, а папе устанавливать определенный порядок общения.

Фото: iStock
В Карелии должник по алиментам доказал по ДНК, что он не отец ребенка

В моей практике иногда удавалось определить место жительства ребенка с папой, когда мама не имела крайне отрицательных характеристик. В одном случае сын, достигший десятилетнего возраста, сам изъявлял желание жить с отцом и мотивированно объяснил это. В другом - шестилетний сын просился жить с папой, органы опеки (их было несколько) дали противоположные заключения, судебная психологическая экспертиза была за папу. Несколько недель спустя решение из последнего примера было отменено вышестоящим судом. В своем выступлении в суде апелляционной инстанции я говорил, что представляю и мам, и пап по таким делам и просил коллегию дать мне возможность рассказать суду, с кем ребенку будет лучше жить и почему, а не подталкивать адвокатов пап к постоянному сбору компромата на женщин. Судебная коллегия внимательно меня выслушала и вынесла привычное для себя решение.

Власть Право Семейное право Разводы и алименты

Главное сегодня

В Минобрнауки разъяснили рекомендации по вакцинации от COVID-19 студентов
Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии
В России могут ввести новый способ уплаты налогов для бизнеса
Власти утвердили программы для предустановки на продаваемые в России гаджеты
Россия и Беларусь снизят тарифы на роуминг с осени
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Россия создаст гиперзвуковую ракету большой дальности для авиации