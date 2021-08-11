В России подешевели овощи и фрукты

Цены на плодоовощную продукцию в России за неделю с 3 по 9 августа 2021 года снизились на 2,4%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Согласно данным, цены на морковь снизились на на 8,8%, помидоры - на 5,1%, огурцы - на 4,9%, картофель - на 4,7%, лук репчатый - на 0,3%, яблоки - на 0,2%.

Цены на помидоры в 20 субъектах РФ снизились на 0,1-4%, в 43 субъектах - на 4,1-9%, в 15 субъектах - на 9,1-18,4%. В трех субъектах цены не изменились. В четырех субъектах цены на помидоры выросли на 0,1-19,7%.

Снизились цены и на мясные консервы для детского питания - на 0,4%, колбасу вареную, сосиски, сардельки - на 0,3%, молоко стерилизованное и сыры сычужные - на 0,2%, шоколадные конфеты, макаронные изделия и рис - на 0,1%.