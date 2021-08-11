В РПЦ предложили создать должность "уполномоченного по правам русских"

Создать должность "уполномоченного при президенте по правам русских", который бы "помогал русскому человеку" предложил создать замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

По его словам, в последнее время "набралось множество случаев притеснения русских людей - в России и вне ее". А в интернете разворачивались многократные обсуждения того, как трудно русскому человеку получить гражданство России и тем более переехать в Отечество.

- Может быть, пора создать должность - назовем ее условно - уполномоченного при президенте по правам русских? _ спрашивает епископ Савва в своем Telegram-канале. - Который бы имел весомый голос в нужных министерствах. С достаточным аппаратом, чтобы систематически отслеживать упомянутые ситуации, не выпускать их из-под контроля и, кроме того, на системной основе сопровождать досье каждого русского, пожелавшего получить гражданство своей страны. Помогать русскому человеку.

Ранее в Церкви сообщили, что на этой неделе по приглашению патриарха Кирилла в Москве примут мальчика из Киргизии, которого избили сверстники из-за того, что он православный. Ребенку покажут достопримечательности и подарят перчатки с автографом чемпиона смешанных единоборств Федора Емельяненко.