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11.08.2021 18:06
Рубрика: Общество

В РПЦ предложили создать должность "уполномоченного по правам русских"

Текст: Елена Яковлева

Создать должность "уполномоченного при президенте по правам русских", который бы "помогал русскому человеку" предложил создать замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

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По его словам, в последнее время "набралось множество случаев притеснения русских людей - в России и вне ее". А в интернете разворачивались многократные обсуждения того, как трудно русскому человеку получить гражданство России и тем более переехать в Отечество.

- Может быть, пора создать должность - назовем ее условно - уполномоченного при президенте по правам русских? _ спрашивает епископ Савва в своем Telegram-канале. - Который бы имел весомый голос в нужных министерствах. С достаточным аппаратом, чтобы систематически отслеживать упомянутые ситуации, не выпускать их из-под контроля и, кроме того, на системной основе сопровождать досье каждого русского, пожелавшего получить гражданство своей страны. Помогать русскому человеку.

Ранее в Церкви сообщили, что на этой неделе по приглашению патриарха Кирилла в Москве примут мальчика из Киргизии, которого избили сверстники из-за того, что он православный. Ребенку покажут достопримечательности и подарят перчатки с автографом чемпиона смешанных единоборств Федора Емельяненко.

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