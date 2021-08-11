В Беларуси репортеров "СОЮЗа" угощали ромашковым чаем, а в Дагестане подарили знаменитую "хабибскую" папаху

Привет, ромашки!
- У нас необычное хозяйство, - с гордостью говорит директор сельхозпредприятия Александр Радевич. - Только здесь можно увидеть бескрайние ромашковые поля и ярко-оранжевые ноготковые плантации. Лекарственными растениями занято 420 гектаров. Под ромашку отведено 300 гектаров, под календулу - 15, под траву пустырника - 25, под валериану - пять гектаров.
Уборочная страда начинается в мае и заканчивается глубокой осенью, когда завершают уборку валерианы. Каждый вид лечебных растений собирают именно тогда, когда в них содержится максимальное количество полезных веществ. Ежегодно в совхозе "Большое Можейково" получают в сухом виде около 220 тонн лекарственных трав. Более 57% приходится на ромашку аптечную, 15 процентов занимает пустырник, 13 - валериана и всего два - календула.
- Упаковки трав продаются по всей Беларуси через предприятие "Фармация", а в другие страны они уходят оптом, - рассказывает Александр Радевич. - Около 80 процентов нашей ромашки (цветки ромашки, соломка, обмолот) и 50 процентов травы пустырника уходят на экспорт в Россию. Основными российскими покупателями являются компании "Камелия" и "Ива" в Пскове и "Татьяна" и "Гринком" - в Москве. С этими организациями мы работаем давно. Вся продукция имеет сертификаты качества, которые выдаются каждые два года. Приобретая можейковские травы, покупатель может быть уверен: в его руки попадает экологически чистое, уникальное природное лекарство.
Машины тут не помощники
Валерьяна и пустырник успокаивают, а ромашка и календула обладают бактерицидными свойствами. Главный агроном хозяйства Евгений Котило рассказывает об особенностях сбора и выращивания трав:
- Ромашка высевается в три подхода: летом, весной и зимой. В январе - феврале семена разбрасывают прямо по снегу. А собирать начинают в июне. Время сбора определяется так: если проводишь ладонью и на руке остается пыльца - время сбора пришло. Нельзя собирать ромашку в мокрую погоду или когда лежит роса.
Лекарственную ромашку помогают убирать специальные машины, а вот сбор цветов календулы осуществляется исключительно вручную. На помощь зовут местных жителей.
В начале августа на полях остаются лишь две культуры - валериана и расторопша. Последняя весьма востребована у российских и украинских оптовых покупателей.
- Под расторопшу отведено 30 гектаров, - рассказывает Евгений Котило. - Ее ценят за способность укреплять печень. В перспективе хотим выращивать перечную мяту. Уже на будущий год выделим под нее пару-тройку гектаров, чтобы проверить, как поведет себя эта культура.
Товар в лучшем виде
Сушка и доработка лекарственных трав - это особая статья. Работники предприятия трудятся в три смены, чтобы не упустить момент и сохранить сырье в лучшем виде.
- В нынешнем году мы получили неплохой урожай, - добавляет специалист совхоза Ольга Зенкевич. - Из-за жары недобрали ноготков, так как капризный цветок распустился раньше обычного. Обычно нам помогают школьники, но в этом году из-за жары от их услуг пришлось отказаться.
Светлана Белявская работает в сушильном цехе более 30 лет.
- Процесс заготовки трав за эти годы практически не изменился, - говорит Светлана. - Наиболее щепетильного отношения требует к себе пустырник, физически тяжело работать с корнями валерианы из-за их веса. В общем, каждое растение имеет свой "пунктик". Поэтому в приоритете только ручная обработка. Фасовка идет по 50 и 100 граммов, а сформированные короба отправляются на склад готовой продукции.
Именно оттуда целебные травы начинают свой путь к потребителю. А совхоз "Большое Можейково" продолжает делать все возможное, чтобы сохранить занятую нишу и впредь оставаться главной зеленой аптекой Беларуси.
В дагестанском ауле создают папахи, известные во всем мире
Расцвет в изготовлении папах пришелся на времена спортивной карьеры самого знаменитого дагестанца, чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Хабиб выходил перед боем в белой папахе, и желающих приобрести такую же было так много, что мастера работали круглосуточно.
- Лично я поставил рекорд: за сутки изготовил несколько десятков шапок, - говорит мастер Магомед Маммаев.
...Процесс изготовления папахи начинается с выбора овечьих шкурок. Знающий мастер с одного взгляда и на ощупь определит, годится шкурка или нет.
Шкурки замачивают в воде, тщательно чистят и промывают. Много занимает процесс сушки. Так как практически все село вовлечено в "шапочный" бизнес, то можно наблюдать такую картину: тысячи шкур развешаны на балконах, бельевых веревках и даже на деревьях. Затем из шкурок выкраивают прямоугольники определенного размера, а концы сшивают. Заготовка насаживается на деревянную болванку с рычагом. Болванка "расходится", и шкура растягивается. Через несколько часов ворс тщательно вычесывают и даже делают укладку, чтобы папаха приобрела броский вид.
Часть папах сбывают на крупном рынке в селе Цудахар. Некоторые оптовики приезжают за товаром в село. Заказы поступают и от различных танцевальных коллективов - в Тебекмахи шьют не только горские папахи, но и кубанки. Кроме того, курьеры развозят папахи в магазины по всей России.
В нынешнем году Дагестан переживает настоящий туристический бум. Ожидается, что за сезон этот российский регион посетят более миллиона человек. Естественно, многие захотят приобрести здесь папаху, ставшую знаменитым на весь мир сувениром. А это значит, что работы у жителей Тебекмахи будет очень много. Но они на это нисколько не жалуются.