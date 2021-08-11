Экономика
11.08.2021 18:39
Текст: Татьяна Врублевская (vrublevskaya@sb.by)
Союз. Беларусь-Россия - № 30(994)

В Беларуси репортеров "СОЮЗа" угощали ромашковым чаем, а в Дагестане подарили знаменитую "хабибскую" папаху

Совхоз "Большое Можейково" в Щучинском районе - единственное госпредприятие в Беларуси, специализирующееся на возделывании лекарственных трав. Вот уже 75 лет здесь выращивают аптечную ромашку, календулу, траву пустырника, корень валерианы... Целебные чаи из белорусских лекарственных цветков пьют во всей России.
Целебные чаи из белорусских лекарственных цветков пьют во многих городах России. Фото: Алексей Бибиков Целебные чаи из белорусских лекарственных цветков пьют во многих городах России. Фото: Алексей Бибиков
Целебные чаи из белорусских лекарственных цветков пьют во многих городах России. Алексей Бибиков

Привет, ромашки!

Фото: Владимир Горовых/РИА Новости
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- У нас необычное хозяйство, - с гордостью говорит директор сельхозпредприятия Александр Радевич. - Только здесь можно увидеть бескрайние ромашковые поля и ярко-оранжевые ноготковые плантации. Лекарственными растениями занято 420 гектаров. Под ромашку отведено 300 гектаров, под календулу - 15, под траву пустырника - 25, под валериану - пять гектаров.

Уборочная страда начинается в мае и заканчивается глубокой осенью, когда завершают уборку валерианы. Каждый вид лечебных растений собирают именно тогда, когда в них содержится максимальное количество полезных веществ. Ежегодно в совхозе "Большое Можейково" получают в сухом виде около 220 тонн лекарственных трав. Более 57% приходится на ромашку аптечную, 15 процентов занимает пустырник, 13 - валериана и всего два - календула.

- Упаковки трав продаются по всей Беларуси через предприятие "Фармация", а в другие страны они уходят оптом, - рассказывает Александр Радевич. - Около 80 процентов нашей ромашки (цветки ромашки, соломка, обмолот) и 50 процентов травы пустырника уходят на экспорт в Россию. Основными российскими покупателями являются компании "Камелия" и "Ива" в Пскове и "Татьяна" и "Гринком" - в Москве. С этими организациями мы работаем давно. Вся продукция имеет сертификаты качества, которые выдаются каждые два года. Приобретая можейковские травы, покупатель может быть уверен: в его руки попадает экологически чистое, уникальное природное лекарство.

Машины тут не помощники

Валерьяна и пустырник успокаивают, а ромашка и календула обладают бактерицидными свойствами. Главный агроном хозяйства Евгений Котило рассказывает об особенностях сбора и выращивания трав:

- Ромашка высевается в три подхода: летом, весной и зимой. В январе - феврале семена разбрасывают прямо по снегу. А собирать начинают в июне. Время сбора определяется так: если проводишь ладонью и на руке остается пыльца - время сбора пришло. Нельзя собирать ромашку в мокрую погоду или когда лежит роса.

Фото: Юрий Мозолевский
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Лекарственную ромашку помогают убирать специальные машины, а вот сбор цветов календулы осуществляется исключительно вручную. На помощь зовут местных жителей.

В начале августа на полях остаются лишь две культуры - валериана и расторопша. Последняя весьма востребована у российских и украинских оптовых покупателей.

- Под расторопшу отведено 30 гектаров, - рассказывает Евгений Котило. - Ее ценят за способность укреплять печень. В перспективе хотим выращивать перечную мяту. Уже на будущий год выделим под нее пару-тройку гектаров, чтобы проверить, как поведет себя эта культура.

Товар в лучшем виде

Сушка и доработка лекарственных трав - это особая статья. Работники предприятия трудятся в три смены, чтобы не упустить момент и сохранить сырье в лучшем виде.

- В нынешнем году мы получили неплохой урожай, - добавляет специалист совхоза Ольга Зенкевич. - Из-за жары недобрали ноготков, так как капризный цветок распустился раньше обычного. Обычно нам помогают школьники, но в этом году из-за жары от их услуг пришлось отказаться.

Фото: Алексей Матош
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Светлана Белявская работает в сушильном цехе более 30 лет.

- Процесс заготовки трав за эти годы практически не изменился, - говорит Светлана. - Наиболее щепетильного отношения требует к себе пустырник, физически тяжело работать с корнями валерианы из-за их веса. В общем, каждое растение имеет свой "пунктик". Поэтому в приоритете только ручная обработка. Фасовка идет по 50 и 100 граммов, а сформированные короба отправляются на склад готовой продукции.

Именно оттуда целебные травы начинают свой путь к потребителю. А совхоз "Большое Можейково" продолжает делать все возможное, чтобы сохранить занятую нишу и впредь оставаться главной зеленой аптекой Беларуси.

В дагестанском ауле создают папахи, известные во всем мире

Текст: Тимур Алиев (timlak@mail.ru)
Тебекмахи расположилось на высоте полторы тысячи метров над уровнем моря в Акушинском районе Дагестана. Аул знаменит тем, что все мужское население занято пошивом головных уборов. В основном это знаменитые на весь мир папахи.
Ворс тщательно вычесывают и даже делают укладку, чтобы папаха приобрела броский вид. Фото: Зарема Алиева

Расцвет в изготовлении папах пришелся на времена спортивной карьеры самого знаменитого дагестанца, чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Хабиб выходил перед боем в белой папахе, и желающих приобрести такую же было так много, что мастера работали круглосуточно.

Фото: Алексей Бибиков
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- Лично я поставил рекорд: за сутки изготовил несколько десятков шапок, - говорит мастер Магомед Маммаев.

...Процесс изготовления папахи начинается с выбора овечьих шкурок. Знающий мастер с одного взгляда и на ощупь определит, годится шкурка или нет.

Шкурки замачивают в воде, тщательно чистят и промывают. Много занимает процесс сушки. Так как практически все село вовлечено в "шапочный" бизнес, то можно наблюдать такую картину: тысячи шкур развешаны на балконах, бельевых веревках и даже на деревьях. Затем из шкурок выкраивают прямоугольники определенного размера, а концы сшивают. Заготовка насаживается на деревянную болванку с рычагом. Болванка "расходится", и шкура растягивается. Через несколько часов ворс тщательно вычесывают и даже делают укладку, чтобы папаха приобрела броский вид.

Часть папах сбывают на крупном рынке в селе Цудахар. Некоторые оптовики приезжают за товаром в село. Заказы поступают и от различных танцевальных коллективов - в Тебекмахи шьют не только горские папахи, но и кубанки. Кроме того, курьеры развозят папахи в магазины по всей России.

В нынешнем году Дагестан переживает настоящий туристический бум. Ожидается, что за сезон этот российский регион посетят более миллиона человек. Естественно, многие захотят приобрести здесь папаху, ставшую знаменитым на весь мир сувениром. А это значит, что работы у жителей Тебекмахи будет очень много. Но они на это нисколько не жалуются.

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