В Беларуси репортеров "СОЮЗа" угощали ромашковым чаем, а в Дагестане подарили знаменитую "хабибскую" папаху

Совхоз "Большое Можейково" в Щучинском районе - единственное госпредприятие в Беларуси, специализирующееся на возделывании лекарственных трав. Вот уже 75 лет здесь выращивают аптечную ромашку, календулу, траву пустырника, корень валерианы... Целебные чаи из белорусских лекарственных цветков пьют во всей России.

Привет, ромашки!

- У нас необычное хозяйство, - с гордостью говорит директор сельхозпредприятия Александр Радевич. - Только здесь можно увидеть бескрайние ромашковые поля и ярко-оранжевые ноготковые плантации. Лекарственными растениями занято 420 гектаров. Под ромашку отведено 300 гектаров, под календулу - 15, под траву пустырника - 25, под валериану - пять гектаров.

Уборочная страда начинается в мае и заканчивается глубокой осенью, когда завершают уборку валерианы. Каждый вид лечебных растений собирают именно тогда, когда в них содержится максимальное количество полезных веществ. Ежегодно в совхозе "Большое Можейково" получают в сухом виде около 220 тонн лекарственных трав. Более 57% приходится на ромашку аптечную, 15 процентов занимает пустырник, 13 - валериана и всего два - календула.

- Упаковки трав продаются по всей Беларуси через предприятие "Фармация", а в другие страны они уходят оптом, - рассказывает Александр Радевич. - Около 80 процентов нашей ромашки (цветки ромашки, соломка, обмолот) и 50 процентов травы пустырника уходят на экспорт в Россию. Основными российскими покупателями являются компании "Камелия" и "Ива" в Пскове и "Татьяна" и "Гринком" - в Москве. С этими организациями мы работаем давно. Вся продукция имеет сертификаты качества, которые выдаются каждые два года. Приобретая можейковские травы, покупатель может быть уверен: в его руки попадает экологически чистое, уникальное природное лекарство.

Машины тут не помощники

Валерьяна и пустырник успокаивают, а ромашка и календула обладают бактерицидными свойствами. Главный агроном хозяйства Евгений Котило рассказывает об особенностях сбора и выращивания трав:

- Ромашка высевается в три подхода: летом, весной и зимой. В январе - феврале семена разбрасывают прямо по снегу. А собирать начинают в июне. Время сбора определяется так: если проводишь ладонью и на руке остается пыльца - время сбора пришло. Нельзя собирать ромашку в мокрую погоду или когда лежит роса.

Лекарственную ромашку помогают убирать специальные машины, а вот сбор цветов календулы осуществляется исключительно вручную. На помощь зовут местных жителей.

В начале августа на полях остаются лишь две культуры - валериана и расторопша. Последняя весьма востребована у российских и украинских оптовых покупателей.

- Под расторопшу отведено 30 гектаров, - рассказывает Евгений Котило. - Ее ценят за способность укреплять печень. В перспективе хотим выращивать перечную мяту. Уже на будущий год выделим под нее пару-тройку гектаров, чтобы проверить, как поведет себя эта культура.

Товар в лучшем виде

Сушка и доработка лекарственных трав - это особая статья. Работники предприятия трудятся в три смены, чтобы не упустить момент и сохранить сырье в лучшем виде.

- В нынешнем году мы получили неплохой урожай, - добавляет специалист совхоза Ольга Зенкевич. - Из-за жары недобрали ноготков, так как капризный цветок распустился раньше обычного. Обычно нам помогают школьники, но в этом году из-за жары от их услуг пришлось отказаться.

Светлана Белявская работает в сушильном цехе более 30 лет.

- Процесс заготовки трав за эти годы практически не изменился, - говорит Светлана. - Наиболее щепетильного отношения требует к себе пустырник, физически тяжело работать с корнями валерианы из-за их веса. В общем, каждое растение имеет свой "пунктик". Поэтому в приоритете только ручная обработка. Фасовка идет по 50 и 100 граммов, а сформированные короба отправляются на склад готовой продукции.

Именно оттуда целебные травы начинают свой путь к потребителю. А совхоз "Большое Можейково" продолжает делать все возможное, чтобы сохранить занятую нишу и впредь оставаться главной зеленой аптекой Беларуси.