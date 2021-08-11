В США около 150 миллионов человек окажутся во власти аномальной жары

Национальная метеорологическая служба (NWS) США выпустила предупреждение о том, что более 150 миллионов человек окажутся во власти аномальной жары. Согласно данным NWS, температуры от Тихоокеанского Северо-Запада до Северо-Востока и Средней Атлантики к четвергу могут достичь около 38 градусов Цельсия. В сообщении в Twitter метеослужба предупредила о "настоящей тяжелой неделе", сообщив об "опасных" погодных условиях по всей стране.

В штатах, расположенных в центральной части США, от Айовы до Техаса, будет сочетание высоких температур и высокой влажности, что приведет к увеличению температуры от 42 до 45 градусов Цельсия в течение недели. Как сообщает New York Times, в большинстве западных штатов, включая значительную часть Вашингтона, западного Орегона и Северной Калифорнии, уже наблюдается чрезмерная жара. В Техасе Совет по надежности электроснабжения штата прогнозирует рост энергопотребления, поскольку кондиционеры будут работать на полную мощность, чтобы справиться с сильной жарой.

Предстоящая волна тепла - уже вторая, которую испытала Америка в этом году после нескольких недель палящей погоды с конца июня до середины июля 2021 года. Последняя волна вызвала многочисленные лесные пожары в Северной Калифорнии, а также нанесла значительный ущерб посевам и имуществу по всему штату Вашингтон и канадской Британской Колумбии. Жара и пожары унесли жизни более тысячи человек в США и Канаде.

Однако это может быть не последняя волна тепла в США даже в этом году. В недавнем докладе ООН по науке о климате отмечается, что волны экстремальной жары, которые раньше случались каждые 50 лет, могут возникать чаще. В отчете говорится, что волны тепла, засухи и проливные дожди будут более частыми из-за изменения климата и глобального потепления.

В среду жара охватила почти все Соединенные Штаты, а в некоторых частях 34 штатов действуют рекомендации, связанные с жарой. Более 100 крупных лесных пожаров горят в более чем десяти штатов, при этом калифорнийский Дикси является крупнейшим в стране, бушуя на площади более 200 тысяч гектаров, сообщает NBC News.

Для Нью-Йорка, где прогнозируется, что индекс жары достигнет 38 градусов Цельсия в четверг, предупреждение о чрезмерной жаре в августе является редкостью. Последний раз оно было выпущено в августе пять лет назад, в 2016 году. Обычно это происходит в июне и июле. Для столицы страны прогноз индекса жары на четверг составляет 43 градуса Цельсия. Такая аномальная температура может быть смертельной для любого, у кого нет кондиционера, предупреждают эксперты. В Филадельфии, как и в большинстве городов Америки, становится заметно жарче из-за изменения климата. Летом в Филадельфии потеплело на 3 градуса с 1970 года, и теперь здесь на пять дней в году больше 37 градусов тепла, по сравнению с тем, что было 50 лет назад.