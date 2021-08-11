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Рубрика: В мире

В США всплеск COVID-19 привел к острой нехватке медперсонала

Текст: Максим Макарычев
Стремительный рост инфекций COVID-19 в США вызвал острую нехватку медсестер и другого персонала в горячих точках коронавируса. Некоторые штаты больше не могут справляться с потоком пациентов и теряют сотрудников из-за их массового заражения. Во Флориде, Арканзасе, Луизиане и Орегоне госпитализировано больше людей с COVID-19, чем когда-либо в любой другой момент пандемии, а медперсонал жалуется на "непомерную загруженность".

Солнечный штат бьет антирекорды

Фото: AP Photo/Paul Sancya
В США сообщили о новом штамме коронавируса с повышенной летальностью

Во Флориде пациенты с коронавирусом заполнили так много больничных коек, что госпитали и службы скорой помощи не успевают отреагировать на чрезвычайные ситуации. По данным Министерства здравоохранения и социальных служб США, количество госпитализаций, связанных с COVID-19, превзошло предыдущий рекордный всплеск пандемии во Флориде, установив рекорд в 13600 случаев в понедельник. Более 2800 человек были помещены в отделения интенсивной терапии. В разгар прошлогоднего летнего всплеска было зафиксировано чуть больше 10 170 ежедневных госпитализаций из-за COVID-19. Некоторые пациенты ждут госпитализации, находясь в машинах скорой помощи больше часа, вместо обычных 15 минут, отмечает Associated Press. Во Флориде медсестер переманивают на работу в другие штаты за двойную и тройную зарплату. Больницы штата были вынуждены выплачивать бонусы медсестрам, которые соглашаются остаться в них в течение определенного периода.

Медсестры, которые соглашаются работать дополнительно, получают в полтора больше сверхурочных плюс 500 долларов за дополнительную 12-часовую смену. Даже при этом больницам солнечного штата, отмечают наблюдатели, все равно приходится обращаться к кадровым агентствам, чтобы заполнить вакансии. По данным Ассоциации больниц Флориды, почти 70 процентов больниц Флориды ожидают критической нехватки персонала на следующей неделе.

"Я ухожу. С меня хватит"

В США сейчас в среднем регистрируется более 116 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в день, а также около 50 тысяч госпитализаций, чего не было со времен зимнего всплеска COVID-19. Это стало еще большим бременем для медсестер, которые устали от смертей пациентов и случаев заражения в их рядах.

"Как ни странно, я вижу, как все больше и больше медсестер говорят: "Я ухожу, с меня хватит", - сказал Джерард Броган, исполнительный директор National Nurses United, головной организации профсоюзов медсестер в США. На Гавайях ежедневно регистрируется больше новых случаев заражения вирусом, чем когда-либо. В отделении неотложной помощи больницы Гонолулу пациентам приходилось ждать более 24 часов на каталках в отделенном занавесом коридоре, потому что не хватало персонала, чтобы обслуживать дополнительные койки.

Самые темные дни

В Орегоне губернатор Кейт Браун объявила во вторник, что государственные служащие будут должны пройти полную вакцинацию к 18 октября. В среду ее офис планировал объявить о введении в действие обязательного ношения масок на территории штата. "В Орегоне наблюдается всплеск госпитализаций от COVID-19, в основном не вакцинированных людей, который быстро превышает самые темные дни во время нашего зимнего всплеска, - сказала Браун. - Когда наши больницы будут заполнены, в них не останется места для обычных пациентов, нуждающихся в помощи".

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Губернатор Техаса Грег Эбботт дал указание должностным лицам штата использовать кадровые агентства для поиска дополнительного медицинского персонала из-за пределов штата, поскольку, по его словам, "дельта-вариант перегружает его нынешние кадровые ресурсы". Он также направил письмо в Техасскую больничную ассоциацию с просьбой, чтобы госпитали добровольно отложили все плановые медицинские процедуры.

А как в Европе?

Некоторые страны Европы до сих пор избегали подобного "госпитального кризиса", несмотря на широкое распространение дельта-варианта. В понедельник в Соединенном Королевстве в больницах находилось более 5900 пациентов с COVID-19, при этом последний всплеск заболевания не перегрузил медицинские центры. Во вторник правительство Британии заявило, что 75 процентов взрослых британцев полностью вакцинированы. В Италии летние инфекции не привели к резкому увеличению количества госпитализаций или летальных исходов. По данным итальянского министерства здравоохранения, около 3200 человек из 60-миллионной страны были госпитализированы в обычные палаты или отделения интенсивной терапии. Итальянские органы здравоохранения, консультирующие правительство по поводу пандемии, приписывают относительно небольшое количество госпитализаций национальной кампании по вакцинации, в ходе которой было полностью вакцинировано 64,5 процента итальянцев в возрасте 12 лет и старше.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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