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Рубрика: Общество

ВЦИОМ: Треть россиян считает бедность основной причиной развода

Текст: Елена Яковлева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Наиболее распространенными причинами развода россияне считают бедность, 33 процента опрошенных уверены в этом. 15 процентов видят причины во взаимном непонимании и неверности одного из партнеров, утверждают социологи ВЦИОМ, опираясь на данные своего опроса.

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Россияне отвечали на открытый вопрос, подразумевающий до трех вариантов ответа о том, что чаще всего вынуждает людей разводиться. Большинство назвали бедность, но к ней добавились непонимание друг друга (15 процентов опрошенных), измена, (14 процентов), бытовые проблемы (10 процентов), алкоголизм и наркомания (8 процентов), несовместимость характеров (8 процентов), неуважение друг к другу (6 процентов), жилищный вопрос (5 процентов).

При этом 39 процентов россиян считают, что непреодолимых препятствий для развода не бывает, развестись можно всегда.

Правда, 9 процентов россиян считают, что разводиться нельзя ни в коем случае, надо сохранять брак любой ценой. 57 процентов полагают, что все зависит от конкретной ситуации.

Большинство россиян (53 процента) считает, что если человек, состоящий в браке, имеет сексуальную жизнь помимо брака, то это всегда предосудительно. 15 процентов сказали, что это "предосудительно только в некоторых случая". 14 процентов заявили, что это "почти всегда предосудительно", а 10 не видят в этом ничего предосудительного.

60 процентов опрошенных не находят ничего предосудительного в том, что человек вступает в сексуальные отношения до брака, 13 процентов придерживаются противоположного мнения.

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