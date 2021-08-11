Верховный суд объяснил, как вручать повестки инвалидам

Портал "Право.ру" обнародовал важное разъяснение Верховного суда, которое касается извещения судами граждан с инвалидностью.

В Улан-Удэ инвалид-колясочник проиграл все суды в надежде вернуть свою квартиру. На судах он не присутствовал и повестку не видел. Местные суды ничего крамольного в этом не заметили. Верховный суд с таким выводом не согласился и сказал - судам надо было разобраться, мог ли колясочник без посторонней помощи получать свои повестки.

Эта история началась с того, что пожилой инвалид-колясочник познакомился с неким гражданином. Тот начал с помощи по дому старому человеку. А потом, как-то быстро, так заморочил ему голову, что уговорил подписать некие бумаги. Спустя время оказалось, что это были бумаги на покупку квартиры инвалида. В договоре о продаже своей квартиры инвалид увидел цену - три миллиона рублей. Этих денег ему никто не давал. Обман с квартирой вынудил инвалида обратиться в суд и оспорить сделки в суде. Мужчина утверждал, что продажа жилья - сделка, совершенная обманом.

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ не увидел оснований для признания сделок недействительными. На суде инвалида не было. Но судью это не смутило. Он посчитал, что истца уведомили "надлежащим образом".

Но представитель истца в апелляции заявила, что надлежащего уведомления не было. Она сказала, что ее клиент - инвалид I группы и передвигается на коляске. Суд направлял повестки в почтовое отделение, но тот физически не мог получить их. Отказал инвалиду и Верховный суд Бурятии. То есть отменять решение из-за ненадлежащего извещения стороны нельзя, заключил суд. Тогда истец пожаловался в Верховный суд РФ.

Местные суды знали, что истец - инвалид, самостоятельно не передвигается. А значит, нужно было выяснить, мог ли он получить судебное извещение в почтовом отделении, - сказал Верховный суд РФ

Вот что главное в связи с такой ситуацией определил ведущий суд страны. Он заявил, что направлять извещение почтой необязательно. Судья может поручить кому-нибудь доставить повестку. Местные суды прекрасно знали, что истец - инвалид-колясочник и самостоятельно не передвигается. А значит, нужно было выяснить, мог ли он получить судебное извещение в почтовом отделении, - сказал Верховный суд РФ.

А еще Верховный суд РФ пришел к выводу, что истец не участвовал ни в одном заседании по своему делу. Его уведомляли, но извещения возвращались из почтового отделения из-за окончания срока хранения. А это означало, что колясочник их не получал.

Каждый раз первая инстанция уведомляла представителей истца об отложении слушания. Но это не значит, что о месте и времени заседания не нужно было сообщать самому инвалиду, подчеркнул ВС. Суд может ограничиться уведомлением представителя только тогда, когда сторона отказалась от личного участия в деле, напомнила Судебная коллегия по гражданским делам.

При новом рассмотрении спора Верховному суду Бурятии придется разобраться не только в процессуальных нормах. Верховный суд РФ считает, что по самому делу может потребоваться исследование медицинских экспертов.