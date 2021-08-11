Во сколько обойдутся в этом году сборы первоклассника в школу

В этом году в Москве за парты сядут больше 109 тысяч первоклашек, а всего в столичные школы придут более миллиона учеников. Каждого из них нужно собрать к началу учебы. Во сколько обойдутся сборы, где дешевле купить одежду, обувь и канцелярские принадлежности, расскажем в этом материале.

Плановая экономия

Родители - люди волнительные, поэтому первые сборы в школу могут обернуться стрессом для всей семьи. Чтобы сохранить спокойствие и не потратить лишнего, нужно составить список всего необходимого. Помочь в составлении списка могут опытные родители, но проще и удобнее воспользоваться шпаргалкой самого учебного заведения, куда идет чадо. На сайте каждой столичной школы уже появились баннеры "Скоро в школу". Как правило, они состоят из двух блоков. Один посвящен моральной подготовке будущего школьника. А во втором как раз перечислено содержимое портфеля.

Например, на сайте школы N 1560 "Лидер" советуют покупать первоклашкам однотонные тетрадки на 12 листов в частую косую линейку и клетку. К слову, это те самые зеленые тетрадки с алфавитом или таблицей умножения на обложках, с какими дети ходили еще в советские школы. Стоит одна такая тетрадка 3 рубля, к школе их нужно 7 штук. Как объясняют преподаватели, эти тетради лучше всего подходят для первого года обучения: не отвлекают и самые легкие. Еще первоклашкам понадобятся простые и цветные карандаши, синие шариковые ручки, линейка, ластик, обложки для тетрадок и учебников, ножницы, пенал и клей. Все это можно купить по отдельности. Средний чек выйдет на 350-450 рублей. А можно сэкономить и купить в наборе. Такие "Подарки первоклассникам" стали собирать некоторые крупные гипермаркеты и сетевые продуктовые магазины. Но самый дешевый я обнаружила в "Детском мире", где "Набор школьника" стоит 299 рублей. К слову, наборы быстро раскупаются. Как рассказали "РГ" в пресс-службе компании Ozon, в июле продажи школьной канцелярии выросли в 3,3 раза.

Открываем планшеты

Заместитель директора школы N 1560 Александра Ястребова рассказала "РГ", что покупать учебники не нужно. "Все школьники города к началу учебного года обеспечены необходимым учебным материалом, он закуплен с запасом, - рассказывает Ястребова. - Как правило, ребята в конце августа приходят за учебниками. А по окончании учебного года сдают их обратно в школьные библиотеки. Также московские школьники и их родители могут пользоваться уникальным образовательным ресурсом - библиотека Московской электронной школы. В ней содержатся различные учебники, пособия, сценарии уроков, тесты и другие материалы. Они помогут самостоятельно наверстать упущенное, если ребенок болел. Хорошим подспорьем - станут для самостоятельной подготовки к экзаменам или первым олимпиадам".

Сборы ребенка в школу обойдутся родителям в сумму около 11 тыс. руб.

А могут ли младшие школьники вместо привычных бумажных учебников пользоваться их электронными копиями? Директор школы N 1995 Елена Норенко рассказала "РГ", что в начальном звене, как правило, подобное не приветствуется. "Но начиная со средней школы, можно ходить на уроки с планшетом или ноутбуком, на которые закачаны необходимые учебные материалы, - рассказывает Норенко. - Мы и сами давно практикуем преподавание ряда предметов на электронных носителях, поэтому нормально относимся к тому, что некоторые ученики ходят на занятия только с тетрадями и планшетом". Это, к слову, хороший лайфхак для тех, кто жалуется на тяжесть школьных портфелей. Закачивайте книги в планшет - и портфель сразу полегчает.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ирина Огилько

А какой портфель лучше покупать: ортопедический, самый дешевый или самый легкий? Многие родители говорят, что ранцы не служат и одного учебного года, так зачем же тратить лишнее? Вон на Ozon.ru самый дешевый портфель можно купить всего за 400 рублей. Но цена - не главный аргумент, уверен детский ортопед Даниил Твердохлебов. "Ранец должен держать форму и равномерно распределять нагрузку на всю спину ребенка, - рассказывает он "РГ". - Верхняя часть ранца должна находиться на уровне плеч, а нижняя - не давить на поясницу. Желательно, чтобы у аксессуара была стяжка в районе груди - это снизит нагрузку на спину. При этом вес в наполненном состоянии не должен превышать одной десятой веса ребенка. То есть если ребенок весит 20 кг, вес снаряженного ранца - до 2 кг и не граммом больше!" Стоимость ранца, соответствующего этим параметрам, начинается и в магазинах, и в интернете от 3,2 тысячи рублей.

Бесформенное

В большинстве столичных школ нет строгой формы, однако есть рекомендации: светлый верх и темный низ. Сэкономить можно, заглянув на школьные распродажи. Например, в "Детском мире" до 22 августа действуют скидки на школьную обувь и одежду. Ценник на брюки, платья и юбки начинается от тысячи рублей за единицу товара. А чтобы не переплачивать за рубашки, толстовки и блузки, зайдите на сайты сетевых магазинов, специализирующихся на наборах. Так, средняя цена на набор из двух белых рубашек в таких магазинах не превысит 1140 рублей, комплект из двух хлопковых блуз для девочек - от 1400 рублей. Самое сложное, по мнению многих мам, выбрать правильно обувь. "В отличие от детского сада, сандалии никто из мальчиков в школу не носит, в ботинках жарко, а в резиновых "кроксах" и кедах потеет нога. Лучше не экономить на здоровье ребенка и выбирать легкую кожаную обувь", - делится опытом Мария Рябцева, мама второклассника Никиты из школы № 1574. Стоимость кожаных полуботинок или облегченных кроссовок для мальчиков начинается от 3 тысяч рублей. А вот родители девочек могут сэкономить: цена кожаных туфель стартует от 1,3 тысячи. Самыми дешевыми площадками для покупки обуви станут Aliexpress, магазины Егорьевской обувной фабрики и все тот же "Детский мир".

Итого родителям столичной первоклассницы придется потратить на сборы в школу около десяти тысяч рублей, а первоклассника - порядка 11 тысяч. С этими расчетами могут, конечно, поспорить продавцы одежды, обуви и канцтоваров, собирающие "школьную корзинку" всего за 3 тыс. рублей. Но многие родители предпочитают не экономить на здоровье ребенка и качестве товара.

А что у вас, ребята, в рюкзаке?

Порой вес рюкзака, набитого учебниками и тетрадями, превышает все рекомендованные врачами нормы. Вот еще лайфхаки, которые избавят от лишнего груза сумки школяров:

Берите на уроки только те учебники, которые понадобятся.

Если учебники есть в электронном виде, лучше перейти на ноутбук или планшет. Весит электроника меньше, чем 6-7 бумажных учебников.

Если в школе есть свой шкафчик, подумайте о том, чтобы купить дополнительный комплект учебников.

Копируйте нужные страницы учебника и носите этот распечатанный материал, а не сам учебник.

Предпочитайте тонкие тетрадки. Несмотря на то, что они быстрее расходуются, вес в рюкзаке они сэкономят.

Вместо рюкзака за плечи можно купить рюкзак на колесиках. Смотрится стильно, но если в школе нет лифта - таскать по ступенькам тяжелее обычного.