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Рубрика: Общество

ВОЗ оценила штамм коронавируса "йота"

Текст: Юлия Акиньшина
Фото: AP Photo/David Vincent Фото: AP Photo/David Vincent
Фото: AP Photo/David Vincent

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что штамм коронавируса "йота" представляет серьезную опасность. Об этом заявила на брифинге эксперт организации Мария ван Керкхове.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Эксперт оценил опасность для России штамма "йота"

"В основном этот вариант присутствует в США. Сейчас у нас есть информация о 27 тыс. случаев, и, по нашим данным, количество случаев уменьшается", - цитирует ТАСС эксперта ВОЗ.

По словам ван Керкхове, на данном этапе ВОЗ не считает, что этот вариант не является более опасным. В глобальном плане 90% генетических последовательностей относятся к варианту "дельта", который пока превосходит по опасности "йоту".

В среду утром в некоторых СМИ появилась неверная трактовка публикации результатов исследований, проведенных специалистами департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка. Ученые сообщали, что летальность при заболевании, вызванном вариантом "йота", может вырасти в старшей возрастной группе на 82% (то есть в 1,8 раза). При этом некоторые сообщили, что летальность из-за нового штамма увеличилась до 82%.

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