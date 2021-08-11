ВОЗ оценила штамм коронавируса "йота"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что штамм коронавируса "йота" представляет серьезную опасность. Об этом заявила на брифинге эксперт организации Мария ван Керкхове.

"В основном этот вариант присутствует в США. Сейчас у нас есть информация о 27 тыс. случаев, и, по нашим данным, количество случаев уменьшается", - цитирует ТАСС эксперта ВОЗ.

По словам ван Керкхове, на данном этапе ВОЗ не считает, что этот вариант не является более опасным. В глобальном плане 90% генетических последовательностей относятся к варианту "дельта", который пока превосходит по опасности "йоту".

В среду утром в некоторых СМИ появилась неверная трактовка публикации результатов исследований, проведенных специалистами департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка. Ученые сообщали, что летальность при заболевании, вызванном вариантом "йота", может вырасти в старшей возрастной группе на 82% (то есть в 1,8 раза). При этом некоторые сообщили, что летальность из-за нового штамма увеличилась до 82%.