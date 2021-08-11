Президент Беларуси - журналистам и общественности

В понедельник в Минске Александр Лукашенко встретился с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества. Большой разговор с Президентом, который анонсировался заранее, собрал почти три сотни участников из 12 стран.

Длительность масштабной встречи превзошла рекордные восемь часов. И за это время почти не осталось тем, которые не были затронуты в зале Дворца Независимости. Политика, экономика, обновление Конституции, место Беларуси в мировом сообществе, ее взаимодействие с другими странами, ситуация на границе с Литвой, развитие системы здравоохранения и образования, патриотизм и умение противостоять вызовам времени. На все вопросы - порой неудобные, порой провокационные - Александр Лукашенко дал исчерпывающие, честные и искренние ответы.

Заметное место на встрече было уделено теме Союзного государства. Экономика - его фундамент. Интеграционные карты были переформатированы в союзные программы. Всего их 28. Остался нерешенным один вопрос, отметил Президент:

- Если мы в союзе, если видим перспективу, надо выравнивать цены и там, и здесь. Или, как у вас принято говорить, в свободное плавание отпустить. Захотели - мы купили там природный газ, допустим у "Газпрома". Нет у "Газпрома"? У другой компании - у вас их много, которые добывают природный газ. То есть свободная должна быть торговля этим товаром. Отсюда будут цены. Мы не просим низких цен. Мы равных цен хотим.

Александр Лукашенко напомнил, что единое экономическое пространство, которое выстраивают Беларусь и Россия, предполагает равные условия для всех субъектов хозяйствования, предприятий и людей - рыночные условия:

- Мы согласны на рыночные условия, но условия должны быть равными. Мы договорились с Президентом России, что преодолеем всякие барьеры и выравняем эти условия... Мне хотелось бы надеяться, о чем мы с Президентом договаривались, что в этом году, в конце года, состоится Высший государственный Совет Союзного государства. И он должен быть этапный, там мы должны принять очень серьезные решения. Думаю, если там россияне уж очень побоятся по газу сделать какой-то шаг по выравниванию условий, мы эти 28 союзных программ примем. Это будет колоссальный шаг вперед.

Отвечая на вопрос о горизонтах стратегического планирования, Александр Лукашенко с акцентом на Россию заметил, что соответствующие планы есть и в экономике, и в военно-политической сфере: "Возьмем военно-политическую сферу. У нас очень далеко все спланировано, и я даже не вижу этих горизонтов в плане создания совместной белорусско-российской армии, назовем ее так".

Углубляясь в тему, Президент привел пример: в случае агрессии в отношении Союзного государства белорусская армия первой вступает в войну, а затем определенные части сразу же вторым эшелоном ее подкрепляют. "То есть здесь у нас на примере военно-политической отрасли спланировано, как нам кажется, навсегда, насколько это можно видеть. И на "Западе-2021" мы отдельные вопросы будем отрабатывать. Это тоже не секрет".

В экономическом сотрудничестве белорусская сторона настаивает на полнейшей кооперации, в частности, в сфере ремонта и обслуживания авиатехники. "Например, недавно вы на крыло поставили МС-21 (новый пассажирский самолет), - сказал глава государства. - Для огромной России это перспективный самолет, а значит, нам огромный пласт работы: их надо обслуживать, ремонтировать, производить запчасти и т.д. Потому что в нем большая импортная составляющая. Мы можем кусок заместить в этом самолете".

Вместе с тем, отметил Александр Лукашенко, кооперация должна строиться на взаимовыгодных и уважительных условиях. "Не так, как нам предлагали: МАЗ включайте в состав КАМАЗа. Нет, мы на это не пойдем. Должно быть порядочно. Как будто вы ведете переговоры с немцами и американцами", - отметил глава государства, добавив, что в Беларуси сохранены и наука, и производство, поэтому страна может быть полезна России по многим направлениям.

Вообще, тема взаимоотношений двух государств во время Большого разговора с Президентом звучала неоднократно. Александр Лукашенко обратил внимание на то, что события прошлого года многое показали и подтолкнули Беларусь и Россию к более активному сотрудничеству. А потому государства без труда смогут совместно преодолеть любые санкции, вводимые против них.

"Нам не надо переживать, - сказал Александр Лукашенко. - Мы две самодостаточные страны. Имея наш опыт, нам даже много денег не надо, чтобы восстановить разрушенное и обеспечить людей всем необходимым. Раньше, например, женщины стояли в очереди за пачкой порошка, мы вместе за один год смогли возвести десяток предприятий, которые его производят. Свой народ не могли обеспечить продовольствием, а другим помогали. Мы извлечем опыт из ошибок. Что касается санкций - это всегда возможности. Не хотите нам что-то поставлять, получайте эмбарго. А мы обойдемся. У нас гигантская территория, огромный опыт и есть все, чтобы перепахать землю, посеять, убрать и накормить людей".

Большой разговор с Президентом эксперты и журналисты уже разобрали на цитаты.