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Рубрика: Власть

ВВС России проведут учение с 450 самолетами и вертолетами

В конце августа Военно-воздушные силы России проведут масштабное учение с привлечением свыше 450 самолетов и вертолетов, заявил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Сергей Дронов.

Фото: Алексей Ерешко / ТАСС
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По его словам, учения пройдут на аэродромах Западного военного округа, спланированы они по специальным видам обеспечения ВКС. "Будут отработаны вопросы подготовки к выполнению задач по предназначению авиационных частей всех родов авиации, в том числе впервые дальней и беспилотной авиации", - заявил Дронов в беседе с "Красной звездой".

Кроме того, во время учений будет проводиться войсковой ремонт авиационной техники при помощи средств мобильных технико­эксплуатационных частей.

Заместитель главнокомандующего ВКС также отметил, что в этом году ВВС РФ получат более 60 единиц новой авиационной техники, включая самолеты Су­30СМ, Су­35С, Су-57 и фронтовые бомбардировщики Су-34.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Воздушно-космические силы (ВКС)

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