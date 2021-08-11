Выдавать кредиты гражданам предложили по трем документам

В перечень идентификаторов для поиска кредитной истории помимо паспорта могут включить ИНН и СНИЛС. С таким предложением Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился в Банк России, пишет "Коммерсант".

Отмечается, что с 16 июля при формировании заявки на кредит требуется только действующий паспорт, данные предыдущих вписывать не обязательно.

"Получается, что заемщик с плохой кредитной историей может заявить об утере паспорта, получить новый и идти в банк за кредитом", - говорит председатель НСФР Андрей Емелин. Он пояснил, что в отличие от паспорта ИНН и СНИЛС у человека не меняются на протяжении всей жизни, поэтому их можно было бы включить в перечень обязательных документов, которые должен предъявить заемщик, обратившийся за кредитом.

В Центральном банке сообщили, что предложения будут рассмотрены, а также обратили внимание, что в большинстве случаев сведения об ИНН и СНИЛС сегодня также предоставляются клиентами, но записываются с их слов.