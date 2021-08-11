Вышло третье поколение складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold

Пока большинство производителей клепают похожие друг на друга классические смартфоны, компания Samsung в 2019 году решила немного поменять вектор развития и начала выпускать смартфоны с гибкими экранами, складывающимися пополам наподобие книги.

В сложенном виде - обычный смартфон. А в развернутом - почти что полноразмерный планшет. Фото: Пресс-служба Samsung

11 августа было представлено третье поколение этих устройств - Galaxy Z Fold3. Чем они лучше старых версий?

Сама идея осталась той же, что и раньше: смартфон складывается дисплеем внутрь. Диагональ экрана составляет 7,6 дюйма, при этом по соотношению сторон он напоминает квадрат. На внешней стороне есть еще один экран с диагональю 6,2 дюйма. Оба поддерживают частоту обновления 120 Гц - анимация на таком устройстве будет выглядеть плавно.

В отличие от старых моделей новинка выполнена из более прочных материалов, протестирована на 200 тысяч циклов "открыть-закрыть" и даже не пострадает при попадании в воду. Кроме того, Galaxy Z Fold3 поддерживает работу с электронным пером, подключается к сетям 5G, совершает бесконтактные платежи и работает на мощнейшем процессоре Snapdragon 888.

Еще одна инновация - это невидимая фронтальная камера, которая прячется за большим дисплеем. Таким образом, создатели смогли полностью избавиться от каких-либо вырезов в экране. У смартфона есть и "младший брат" - Galaxy Z Flip3, который складывается наподобие раковины моллюска тоже экраном внутрь. Диагональ дисплея составляет 6,7 дюйма, а сложенный смартфон легко умещается на ладони. Он работает в сетях 5G и, как и "старший брат", не боится воды. За технологические достижения нужно платить, и сумма эта отнюдь не малая: Samsung Galaxy Z Fold3 обойдется российским покупателям минимум в 160 тысяч рублей, а Galaxy Z Flip3 - в 90 тысяч. Почему так дорого?

Новинка выполнена из более прочных материалов и совсем не боится воды

"Это нормальная практика, когда новая технология сначала появляется в верхнем ценовом сегменте. Реализовать технологию - дорого, и не всегда можно снизить цену за счет масштабного выпуска. Более того, сам выпуск продукции в массовых масштабах - это сложная инженерная задача, которая требует поэтапного решения", - говорит IT-эксперт Александр Баулин. По его словам, смартфоны с гибким экраном удачно заняли место смартфонов Vertu, ушедших с рынка.