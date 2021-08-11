Захарова раскритиковала "либеральный флер" властей Литвы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на двойные стандарты в оценках властей Литвы в отношении происходящего в своей стране и в России. Она назвала риторику официального Вильнюса "либеральным флером", передает ТАСС.

"Демократия - не анархия, а свобода протестовать не является свободой применять насилие", - говорится в обращении президента Литвы Науседы", - напомнила Захарова комментарий литовского политика после жесткого подавления полицией акции протеста. - Куда вдруг девается вся эта демократическая отдушка и либеральный флер у западных партнеров и их сателлитов, когда дело доходит до управления внутренней ситуацией и подавления протестов у себя дома?"

Напомним, в Вильнюсе у здания Сейма прошла акция протеста против ковидных ограничений. Полиция использовала против собравшихся слезоточивый газ, а после акции начали следствие против организаторов акции.