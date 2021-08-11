Захарова указала на провокационные заявления Киева относительно ПВО

Заявления Киева о возможности размещения систем ПВО США на Украине провокационны и не отвечают коренным интересам народа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников предложил развернуть средства ПВО США на территории Украины​​​ якобы в связи с военной активностью России в Крыму.

"Это, мне кажется, является доказательством в данном случае того, о чем мы говорили много лет, и того, что пытался киевский режим опровергнуть - а именно доказательством провокационной политики Украины и в регионе, в отношении России", - отметила Захарова в эфире Первого канала.

По ее словам, подобные заявления Киева отвечают интересам той части лоббистской группировки коллективного Запада, которая выступает за дестабилизацию ситуации на Украине в контексте российского фактора.

При этом никто не задумался, надо ли это украинскому народу. Эти инициативы противоречит коренным интересам граждан Украины, каких бы политических взглядов они ни придерживались, заключила Захарова.