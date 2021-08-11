Корреспондент "СОЮЗа" передает с западной границы Союзного государства

Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить.

Пограничная застава "Глушкевичи", которая строилась по союзной программе, оборудована по последнему слову техники. Белта

К этим словам, сказанным Александром Лукашенко на совещании с представителями силовых структур страны по вопросам ситуации на границе, прислушиваются не только белорусы, но и россияне. Защита западных рубежей - дело общее. Корреспондент "СОЮЗа" побывала на западной границе и убедилась: Союзное государство надежно обеспечивает пограничную безопасность своих граждан.

9 августа Президент Беларуси во время Большого разговора напомнил, что именно на границе находится символ партнерских отношений Беларуси и России.

Так вот, 26 мая 1995 года у деревни Редьки Дубровенского района Витебской области Александр Лукашенко и на тот момент председатель Правительства России Виктор Черномырдин убрали таможенный знак-шлагбаум и посадили на его месте березку.

Сегодня очевидно: за средства Союзного государства сделано все, чтобы обеспечить максимально комфортное пересечение границы людьми и транспортом по мировым стандартам.

Таможенным комитетом Союзного государства разработана и с 1997 года реализовывалась Программа первоочередного развития таможенной инфраструктуры пограничных пунктов таможенного оформления (пунктов пропуска) на территории Республики Беларусь. Только с 1997 по 2001 год на реализацию программы перечислено из бюджета Союза Беларуси и России около 567 миллионов российских рублей. Дальше по необходимости открывалось новое финансирование.

Корреспондент "СОЮЗа" побывала в ПТО "Варшавский мост" на польском направлении. Были времена, когда вереница автомобилей хвостом упиралась в брестский бульвар Шевченко. Теперь - электронная очередь. Правда, эпидемиологическая ситуация все же внесла коррективы: нет такого движения, которое было до коронавируса.

"Варшавский мост" заработал после реконструкции в 2004 году. Сделанный в лучших традициях современных планировочных и конструктивных решений, сегодня переход - своеобразная визитная карточка Союзного государства.

"Варшавский мост" сегодня - своеобразная визитная карточка Союзного государства

Грузовой ПТО "Козловичи" на границе с Польшей тоже изменился. После реконструкции введен в эксплуатацию в 2003-м. Пункт пропуска "Мокраны" на границе с Украиной обновился в 2008 году. Их обустройство также велось с использованием бюджетных средств Союзного государства.

Благодаря союзным программам изменились пункты таможенного оформления по всему периметру границы Беларуси с сопредельными странами.

Немалые средства также выделялись на техническое оснащение, потому что перед таможней стоит задача - защищать экономические интересы Союзного государства, сохраняя баланс между упрощением формальностей и эффективным контролем.

Досматривать грузы помогает рентгеновская техника - передвижные и стационарные инспекционно-досмотровые комплексы, так называемый неразрушающий контроль. ИДК способен увидеть замаскированный тайник, даже если его устроили в самом центре груженой фуры.

Припрятанными биодобавками экономику Союзного государства, разумеется, не подорвешь. Ввоз наркотиков или оружия - уже реальная угроза.

Вот несколько примеров. В конце минувшего года брестские таможенники пресекли ввоз из Сербии на территорию Союзного государства крупной партии психотропов. Речь идет о 182 килограммах МДМА, амфетамина и метамфетамина.

Одно из недавних задержаний - 500 деревянных бейсбольных бит. Их везли из Украины в Минский район через зону ответственности Брестской таможни.

В Государственном таможенном комитете Беларуси привели цифры работы за первое полугодие 2021 года: пресечено 13 тысяч нарушений, выявлено более 120 преступлений, из незаконного оборота изъято более 420 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, а также около 16 тысяч единиц медицинских препаратов, содержащих в своем составе наркотические средства и психотропные вещества. Из незаконного оборота изъято более 5,5 тысячи боеприпасов, около 200 единиц оружия и составных частей, 3,6 килограмма пороха, 5 единиц приборов наблюдения, в том числе бинокли ночного видения.

Информационные технологии на службе безопасности

Вместе с официальным представителем Брестской погрангруппы Сергеем Дмитриевым корреспондент "СОЮЗа" побывала на острове Пограничный - это единственная территория Беларуси по левую сторону Буга. По решению Президента остров открыт для туристов. Поинтересовалась, не здесь ли лазейка для нарушителей? До польского Тересполя рукой подать. Контрольно-следовая полоса почти под ногами...

- Контрольно-следовая полоса - скорее дань традиции, в большей степени морально сдерживающий фактор для потенциальных нарушителей. В арсенале пограничников имеется набор совсем других методов и средств для упреждения нарушений госграницы, - Сергей Дмитриев моих опасений не разделяет.

С 1999 года ежегодно разрабатывается и принимается совместная директива об охране внешней границы Союзного государства. Приобретаются техника и оборудование, вводятся в строй новые объекты. В частности, на многих объектах модернизированы автоматизированные системы контроля. Например, автоматизированная система "Беркут-Б" помогает до минимума сократить процедуру пограничного паспортного контроля, определяя подлинность документов. Это серьезное препятствие для проникновения на территорию Союзного государства лиц, въезд которых нежелателен.

Вместо огромных и шумных вертолетов Ми-8 у белорусских пограничников появились легкие автожиры. 170 единиц инженерной и автомобильной техники, две лодки и три катера повысили эффективность работы пограничников.

Одна из последних новостей на границе Союзного государства - открытие 30 июня пограничной заставы "Глушкевичи" Мозырского пограничного отряда на границе с Украиной. Строительство велось по программе "Совершенствование пограничной безопасности Союзного государства на период 2017-2021 годы".

На вооружении пограничников - различные приборы наблюдения, сигнализационные приборы, служебный транспорт, в том числе квадроциклы. В охране границы применяется автожир. Контроль труднодоступных участков обеспечивают два автоматизированных поста технического наблюдения. Программно-аппаратный комплекс MotoTRBO гарантирует военнослужащим устойчивую радиосвязь с отображением всей информации на электронно-цифровой карте.

- Сегодня пограничная застава "Глушкевичи" - образец комплексного применения разнородных сил и средств в охране рубежей. Она занимает особое место в обеспечении пограничной безопасности на белорусско-украинском участке границы, - отметил председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо.