Зюганов: Явка на выборы в Госдуму должна быть стопроцентной

Высокая явка на сентябрьских выборах в Государственную Думу обеспечит прозрачность избирательного процесса, уверен председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

"Явка должна быть стопроцентная, надо приходить всем. Тогда любая комиссия видит, что пришли, нет пустых клеток", - заявил Зюганов на пресс-конференции в среду.

По его мнению, на избирательных участках должен находиться минимум миллион подготовленных наблюдателей. "Три дня голосования, на каждом участке минимум 3-4 человека должно быть", - пояснил политик.