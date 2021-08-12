Adidas сообщила о возможной продаже Reebok

Немецкая компания Adidas AG сообщила о возможной продаже бренда Reebok.

"В рамках разработки своей новой пятилетней стратегии Adidas приступила к оценке стратегических альтернатив для Reebok. Эти стратегические альтернативы включают в себя как потенциальную продажу Reebok, так и то, что Reebok останется частью компании", - говорится в сообщении.

Окончательное решение будет объявлено в марте 2021 года.

Ранее немецкое издание Manager Magazin сообщало, в качестве покупателей могут выступить американская VFC (Timberland и North Face) или китайская Anta International Group Holdings. Сумма сделки оценивалась примерно в два миллиарда евро.

Adidas AG купила Reebok в 2006 году за 3,8 миллиарда долларов.