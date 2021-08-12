Adidas сообщила о возможной продаже Reebok

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Немецкая компания Adidas AG сообщила о возможной продаже бренда Reebok.
"В рамках разработки своей новой пятилетней стратегии Adidas приступила к оценке стратегических альтернатив для Reebok. Эти стратегические альтернативы включают в себя как потенциальную продажу Reebok, так и то, что Reebok останется частью компании", - говорится в сообщении.
Окончательное решение будет объявлено в марте 2021 года.
Ранее немецкое издание Manager Magazin сообщало, в качестве покупателей могут выступить американская VFC (Timberland и North Face) или китайская Anta International Group Holdings. Сумма сделки оценивалась примерно в два миллиарда евро.
Adidas AG купила Reebok в 2006 году за 3,8 миллиарда долларов.