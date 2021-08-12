Баженов прокомментировал меры безопасности оборота личных данных клиентов банков

Центральный банк и Роскомнадзор приняли новые меры по предотвращению мошенничества в финансовой сфере. Журналист Тимофей Баженов уточнил, что организации рекомендовали банкам спрашивать у клиентов и заемщиков согласие на передачу личных данных третьим лицам.

"Каждый раз, когда человек обращается в банк или иную структуру, которая оказывает финансовые услуги, у гражданина требуют согласие на обработку персональных данных. Когда человек дает "добро", он имеет полное право знать, к кому в результате может попасть его конфиденциальная информация. Также он должен иметь четкое представление о целях и задачах финансовых и прочих компаний, к которым могут попасть его личные данные", - подчеркнул Тимофей Баженов.

Журналист считает, что нововведение поможет снизить количество мошеннических операций, но усложнит процедуру получения кредита и других банковских услуг. "Я разделяю стремление наших регуляторов защитить персональные данные россиян на фоне роста преступлений, связанных с телефонным и кибермошенничеством. За первые четыре месяца текущего года Центральный банк инициировал блокировку более 6 тыс. телефонов, связанных с финансовыми аферами. В поле зрения правоохранительных органов, по всей видимости, пока не попали десятки тысяч других мошеннических номеров", - отметил Баженов.

Лидер общественного движения убежден, что меры по защите конфиденциальных данных россиян требуют доработки. Тимофей Баженов предлагает четко регламентировать список третьих лиц, которые получат доступ к персональным данным клиентов. Базы данных, по мнению телеведущего, должны быть обезличены.