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12.08.2021 22:47
Рубрика: Власть

Более 70 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в четверг вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 98 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 37,3 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля более 130 тысяч человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 2 233 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. Около тысячи шестисот таких пациентов лежат в ведомственных госпиталях. 15 заболевших лечат гражданские медики. Еще 639 человек изолированы на дому.

Фото: Министерство обороны РФ
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Сообщается, что трое инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У семи пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 65 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 230 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 1 268 человек, 323 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 26,8 тысячи пациентов, из которых свыше 8,9 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах РФ плановую ревакцинацию прошли более 70 тысяч человек, сообщили в военном ведомстве.

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