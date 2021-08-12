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12.08.2021 18:27
Рубрика: Общество

Больше всего россияне гордятся Гагариным, Пушкиным и Ломоносовым

Текст: Владимир Емельяненко

Самую большую гордость у россиян вызывают космонавт Юрий Гагарин (31%), поэт Александр Пушкин (30 %) и ученый Михаил Ломоносов (22%). Таковы итоги социологического исследования Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
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Также в несомненные лидеры общественного интереса и предмет национальной гордости россиян попали: Петр I (21%), маршал Георгий Жуков (21%), Сергей Королев (20%), Дмитрий Менделеев (20%), Александр Суворов (15%), Николай Пирогов (12%). Об этом рассказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

Он так же уточнил, что итоги опроса были разделены на несколько групп. И выяснилось, что наибольшую гордость у россиян вызывают покорители космоса. Эту группу выделили 62% опрошенных. В эту группу, помимо Гагарина и Королева, вошел Константин Циолковский. Группу ученых отметил 51% опрошенных. В ней вслед за Ломоносовым названы Дмитрий Менделеев и Игорь Курчатов. На третьем месте оказались писатели. Ими гордятся 49% россиян. В эту группу вслед за Пушкиным вошли Федор Достоевский и Лев Толстой.

Общество Наука Общество Космос

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