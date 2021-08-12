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Рубрика: Экономика

ЦБ: Отраслевые финпотоки говорят о продолжении экономического роста

Текст: Анастасия Алексеевских
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, за июль 2021 года вырос на 6,5% по сравнению со средним уровнем II квартала. Об этом регулятор сообщил в четверг, 12 августа.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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"Данные финансовых потоков указывают на продолжение роста экономической активности в начале III квартала", - говорится в мониторинге отраслевых финансовых потоков ЦБ.

Как сообщил регулятор, основными драйверами роста остаются отрасли, ориентированные на экспорт и производство сырья и материалов. Этому способствует увеличение добычи нефти и газа на фоне повышения мировых цен на них.

"В группах отраслей потребительского и инвестиционного спроса в июле финансовые потоки незначительно отклонились вниз от уровня предыдущего квартала, - следует из сообщения ЦБ. - Замедление роста платежей в этих секторах объясняется завершением восстановительного роста и неопределенностью перспектив в условиях сохраняющихся эпидемических рисков".

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