Численность молодежи в России достигла 39,1 млн человек

Численность молодежи в России в возрасте от 14 до 35 лет выросла на 12,6 миллиона и достигла в 2020 году 39,1 миллиона человек. Об этом в Международный день молодежи, который отмечается 12 августа, сообщает сайт Всероссийской переписи населения.

При этом в стране заметно сокращается число молодых людей, которые не учатся, не работают и не приобретают профессиональных навыков. Если в 2010 году этот показатель составлял 13,8 процента от общего числа юношей и девушек в возрасте 15-24 года, то к 2019-му он снизился до 10,6 процента.

В 2020 году в России был принят закон о молодежной политике, который повысил возраст молодежи с 30 до 35 лет включительно.

По качеству человеческого капитала Россия, по данным Всемирного банка, находится в десятке передовых стран мира. Основа роста Индекса человеческого капитала - рост показателей здоровья детей и взрослых, а также высоких оценок системы общего среднего образования.