ЦИК определил порядок жеребьевки мест партий в избирательном бюллетене

Четырнадцать партий, зарегистрировавших свои федеральные списки на выборах в Госдуму, разыграют места в избирательном бюллетене с помощью лототрона. Порядок распределения номеров утвердил в четверг Центризбирком.

"Жеребьевка проводится методом случайного выбора номеров с применением лототрона, в который помещаются непрозрачные шары с номерами по количеству политических партий, участвующих в жеребьевке", - описала процедуру секретарь ЦИК Наталья Бударина. Перед этой жеребьевкой пройдет еще одна - представители партий определят очередность подхода к лототрону, для этого Центризбирком подготовит 14 одинаковых конвертов с номерами внутри.

После извлечения шара номер, который вытянул представитель партии, вносится в протокол. Таким образом ЦИК сформирует избирательный бюллетень, номер сохранится за партией до окончания кампании по выборам депутатов Госдумы.

Сама жеребьевка пройдет в здании Центризбиркома 16 августа в 12.00 по московскому времени.

Напомним, Госдума избирается по смешанной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. Каждый избиратель получит два бюллетеня: для голосования за списки (его формирует ЦИК по описанной выше процедуре) и для голосования за одномандатников (бланк составляет окружная комиссия, фамилии кандидатов размещаются в алфавитном порядке).