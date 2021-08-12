ЦИК завершил регистрацию партийных списков

Новости

Анатолий Карпов, Ян Непомнящий и Сергей Карякин зовут на блиц 21:55
В Госдуме оценили действия властей Литвы после беспорядков в Вильнюсе 21:55
"Глупость": Бортко прокомментировал запрет фильмов на русском на Украине 21:34
В Новой Москве преступники попытались сжечь дачу вместе с хозяевами 21:33
Минсельхоз США резко снизил прогноз по урожаю пшеницы в России 21:23
Талибы объявили захвате столицы четвертой по счету провинции в Афганистане 21:13
Из-за допинга одного спринтера серебра в мужской эстафете 4х100 метров должна лишиться вся сборная Великобритании 21:10
России необходимо активнее развивать протонную терапию для лечения онкозаболеваний - академик Румянцев 21:08
Горздрав Москвы: Пострадавшие в ДТП на остановке живы 20:52
Глава МЧС допустил, что дым от лесных пожаров в Якутии дойдет до Москвы 20:29
Стали известны все участники элитного группового раунда Кубка России 20:23
В Москве женщина погибла после ДТП на остановке 20:17
СК нашел угрожавшего убить московского прокурора гражданина в Кирове 19:44
Синоптик предупредил о "библейском потопе" на юге России 19:42
Шойгу в КНР будет наблюдать за совместными учениями "Взаимодействие-2021" 19:17
Дептранс: Въехавший в людей в Москве водитель был пьян 19:14
В Мордовии план вакцинации от COVID-19 выполнили почти на 70% 19:08
Умерла актриса Уна Стаббс, миссис Хадсон в сериале "Шерлок" 18:46
Adidas сообщила о возможной продаже Reebok 18:35
Больше всего россияне гордятся Гагариным, Пушкиным и Ломоносовым 18:27
Группировка МЧС в Якутии пополнится вертолетами Ми-8 и Ми-26 18:23
Талибы объявили о захвате Кандагара 18:09
В Мордовии начали выплату помощи пострадавшим от урагана 18:06
В Москве иномарка снесла пешеходов на остановке 18:05
В Курганской области заключенный убил сотрудника колонии 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
12.08.2021 21:10
Рубрика: Власть

ЦИК завершил регистрацию партийных списков

Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(8534)
Центризбирком на заседании в четверг завершил второй этап работы на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва, зарегистрировав федеральный список кандидатов от партии "Единая Россия". Таким образом, в думской кампании участвуют 14 партий, на следующей неделе они разыграют места в избирательном бюллетене.

Как рассказал член ЦИК Евгений Шевченко, федеральный список "Единой России" из 395 человек был заверен комиссией 11 июля, затем по решению Генсовета партии из него был исключен один кандидат. Все остальные в срок представили необходимые для регистрации документы, проверка показала, что изложенные в них сведения соответствуют действительности и все выдвиженцы имеют право участвовать в выборах.

Кандидатуру скончавшегося Пимашкова исключат из списка ЕР на выборы в ГД

В итоге ЦИК принял решение зарегистрировать федеральный список "Единой России" в количестве 394 человек и выдать им соответствующие удостоверения. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак поблагодарил членов Центризбиркома и сотрудников аппарата за проделанную работу, а глава комиссии Элла Памфилова по традиции пожелала всем зарегистрированным кандидатам удачи на выборах.

На понедельник, 16 августа, ЦИК назначил жеребьевку мест партий в избирательном бюллетене. Она "проводится методом случайного выбора номеров с применением лототрона, в который помещаются непрозрачные шары с номерами по количеству политических партий, участвующих в жеребьевке", описала процедуру секретарь комиссии Наталья Бударина. Перед этой жеребьевкой пройдет еще одна - представители партий определят очередность подхода к лототрону, для этого Центризбирком подготовит 14 одинаковых конвертов с номерами внутри. После извлечения шара номер, который вытянул представитель партии, вносится в протокол, документ подписывают партийцы и члены ЦИК. Таким образом комиссия сформирует бюллетень для голосования по единому федеральному округу, иначе говоря - за партии. Номер сохранится за ними до окончания избирательной кампании.

На понедельник, 16 августа, ЦИК назначил жеребьевку мест партий в избирательном бюллетене

Также на заседании Центризбирком дал разъяснения по порядку назначения наблюдателей от общественных палат. Учитывая, что голосование пройдет в три дня, каждой из них разрешается направлять на участки до шести наблюдателей. График работы контролеры смогут определять самостоятельно, главное, чтобы в один день на участке находились поочередно не более двух человек от одной общественной палаты. Стать наблюдателем сможет любой гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом, за исключением тех, кто занимает выборные должности или находится в подчинении у таких должностных лиц. Кроме того, наблюдать за голосованием не могут судьи, прокуроры и действующие члены избиркомов с правом решающего голоса.

Эксперты опровергли данные об ухудшении ситуации с допуском на выборы в РФ

В разъяснениях ЦИК также указано, что федеральная Общественная палата может направлять своих представителей на любой участок в России и за ее пределами, а региональная - только в границах своей территории.

Напомним, Единый день голосования пройдет в России 17-19 сентября. По его итогам будет избрана Госдума восьмого созыва, двенадцать глав регионов, законодательные собрания 39 субъектов Федерации. Всего будет замещено более 31 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей всех уровней.

Власть Работа власти Госфонды и контрольные органы ЦИК Партии "Единая Россия" Единый день голосования-2021

Главное сегодня

СК ужесточил статью по делу о разливе нефти в Новороссийске
Источник: Астронавты США отказались проходить полиграф по поводу дыры в "Союзе"
ФСБ задержала за госизмену главного конструктора гиперзвуковых систем
Шойгу: Живем и работаем, чтобы ситуация 90-х не повторилась в стране
Талибы объявили о захвате Кандагара
Мишустин: Каждый рубль бюджета должен идти в дело
Шойгу: Наша страна нуждается в защите