ЦИК завершил регистрацию партийных списков

Центризбирком на заседании в четверг завершил второй этап работы на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва, зарегистрировав федеральный список кандидатов от партии "Единая Россия". Таким образом, в думской кампании участвуют 14 партий, на следующей неделе они разыграют места в избирательном бюллетене.

Как рассказал член ЦИК Евгений Шевченко, федеральный список "Единой России" из 395 человек был заверен комиссией 11 июля, затем по решению Генсовета партии из него был исключен один кандидат. Все остальные в срок представили необходимые для регистрации документы, проверка показала, что изложенные в них сведения соответствуют действительности и все выдвиженцы имеют право участвовать в выборах.

В итоге ЦИК принял решение зарегистрировать федеральный список "Единой России" в количестве 394 человек и выдать им соответствующие удостоверения. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак поблагодарил членов Центризбиркома и сотрудников аппарата за проделанную работу, а глава комиссии Элла Памфилова по традиции пожелала всем зарегистрированным кандидатам удачи на выборах.

На понедельник, 16 августа, ЦИК назначил жеребьевку мест партий в избирательном бюллетене. Она "проводится методом случайного выбора номеров с применением лототрона, в который помещаются непрозрачные шары с номерами по количеству политических партий, участвующих в жеребьевке", описала процедуру секретарь комиссии Наталья Бударина. Перед этой жеребьевкой пройдет еще одна - представители партий определят очередность подхода к лототрону, для этого Центризбирком подготовит 14 одинаковых конвертов с номерами внутри. После извлечения шара номер, который вытянул представитель партии, вносится в протокол, документ подписывают партийцы и члены ЦИК. Таким образом комиссия сформирует бюллетень для голосования по единому федеральному округу, иначе говоря - за партии. Номер сохранится за ними до окончания избирательной кампании.

На понедельник, 16 августа, ЦИК назначил жеребьевку мест партий в избирательном бюллетене

Также на заседании Центризбирком дал разъяснения по порядку назначения наблюдателей от общественных палат. Учитывая, что голосование пройдет в три дня, каждой из них разрешается направлять на участки до шести наблюдателей. График работы контролеры смогут определять самостоятельно, главное, чтобы в один день на участке находились поочередно не более двух человек от одной общественной палаты. Стать наблюдателем сможет любой гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом, за исключением тех, кто занимает выборные должности или находится в подчинении у таких должностных лиц. Кроме того, наблюдать за голосованием не могут судьи, прокуроры и действующие члены избиркомов с правом решающего голоса.

В разъяснениях ЦИК также указано, что федеральная Общественная палата может направлять своих представителей на любой участок в России и за ее пределами, а региональная - только в границах своей территории.

Напомним, Единый день голосования пройдет в России 17-19 сентября. По его итогам будет избрана Госдума восьмого созыва, двенадцать глав регионов, законодательные собрания 39 субъектов Федерации. Всего будет замещено более 31 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей всех уровней.