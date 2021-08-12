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12.08.2021 10:48
Рубрика: Власть

Депутат оценила идею замораживать цены на "школьные" цветы перед 1 сентября

Текст: Дмитрий Гончарук

В условиях рыночной экономики трудно представить, как можно замораживать цены на цветы на определенный период, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Ранее первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил рассмотреть идею внедрения ежегодной заморозки цен в период с конца августа до середины сентября на популярные сорта цветов. По его словам, это может "способствовать нормализации социального климата в стране, а также будет служить интересам миллионов российских семей".

"Я пока с трудом себе представляю, каким образом этого удастся достичь, потому что рынок сегодня - это свободная торговля, свободная конкуренция. И, конечно, традиционно в этот день повышаются цены - так было всегда", - сказала Бессараб RT.

По мнению депутата, если появится такая практика, то россияне примут ее положительно. "Именно в этот день мы все с удовольствием дарим нашим педагогам цветы. И, конечно, обидно, что российские домохозяйства переплачивают за эту приятную обязанность подарить своему педагогу цветы", - добавила она.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Товары и цены Законодательная власть Госдума 1 сентября - День знаний

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