Джабаров: Скорее всего, судьба Кабула предрешена

Над госслужащими, чиновниками и руководством Афганистана нависла угроза расправы, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.

Боевики запрещенного в России движения "Талибан" продолжают рапортовать об успешном наступлении в разных частях Афганистана в боях с правительственными силами. К вечеру четверга они объявили о захвате уже пятого за день крупного города - Калайи-Нау, столицы провинции Бадгис на северо-западе страны.

"Талибы уверяют, что никому угрожать не собираются, но мы будем начеку. Мы сможем им противостоять, даже не заходя на территорию Афганистана, отражая их атаки", - сказал Джабаров "Интерфаксу".

По его мнению, скорее всего, судьба Кабула предрешена, "вопрос будет решен в ближайшее время". При этом над госслужащими, чиновниками и руководством Афганистана нависла угроза расправы. "Появятся беженцы, которые двинутся к ближайшим соседям. Серьезный вопрос - кто их будет принимать, на какой территории. Могут пойти в Турцию, Иран, куда угодно", - добавил сенатор.