Талибы объявили захвате столицы четвертой по счету провинции в Афганистане

Боевики движения "Талибан" (запрещено в России) продолжают рапортовать об успешном наступлении в разных частях Афганистана в боях с правительственными силами. К вечеру четверга, 12 августа, они объявили о захвате уже пятого за день крупного города - Калайи-Нау, столицы провинции Бадгис на северо-западе страны. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя талибов Кари Ахмади.

По его словам, талибам удалось занять офис Управления национальной безопасности и разведки, захватить в плен множество солдат, оружия и транспортных средств. В Кабуле эту информацию пока не комментируют.

Ранее в этот день "Талибан" объявил о переходе под его контроль столиц провинций Герат, Таринкот и Кандагар, а также стратегически важного города Газни, который открывает путь на Кабул. Ранее национальная армия потеряла столицы еще 12 провинций.