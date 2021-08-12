Единый налоговый счет: просто удобство или новые полномочия налоговой

Новости

Средняя ставка по банковским вкладам выросла до рекордных значений 14:20
В Намибии с аукциона продали несколько десятков диких слонов 14:20
Численность молодежи в России достигла 39,1 млн человек 14:01
Беларусь планирует развивать базу для производства разнообразных вакцин 13:57
В Болгарии введут привилегии для вакцинированных граждан 13:52
ФСБ задержала за госизмену главного конструктора гиперзвуковых систем 13:51
Шойгу: Живем и работаем, чтобы ситуация 90-х не повторилась в стране 13:47
Кандидатуру скончавшегося Пимашкова исключат из списка ЕР на выборы в ГД 13:41
ЕР представит список регионов, где не ведется работа по снижению цен 13:30
СМИ: Роналду присоединится к Месси в "ПСЖ" через год 13:21
Система распознавания лиц в метро Москвы помогла поймать 186 преступников 13:20
Пожарные Волгоградской области спасли от огня хутор Каменночерновский 13:08
Лукашенко: Самоуспокоенности в борьбе с коронавирусом допускать нельзя 13:05
В Москве с начала августа выпала почти месячная норма осадков 13:04
Шойгу: Ситуация в Афганистане сейчас сложнее, чем после вывода советских войск 13:00
Глава Минсельхоза: Россия не планирует отменять плавающую пошлину на зерно 12:55
Володин: Пимашкова уважали коллеги и поддерживали избиратели 12:46
В СПЧ назвали идею продажи крепкого алкоголя с 21 года дискуссионной 12:46
Путин призвал повышать доходы тувинцев 12:41
Магучих: Критика делает меня только сильнее 12:41
Неверов: Пимашков был принципиальным, честным и внимательным к людям 12:39
Россия может продлить запрет на экспорт гречки 12:38
Глава МЧС приступил к работе в Якутии 12:20
Баженов прокомментировал меры безопасности оборота личных данных клиентов банков 12:24
Буцкая: В Москве есть конкретные точки, требующие вмешательства экологов 12:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
12 августа - видеоконференция: как сделать дороги безопаснее
12 августа - видеоконференция: как сделать дороги безопаснее
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
12.08.2021 13:17
Рубрика: Экономика

Единый налоговый счет: просто удобство или новые полномочия налоговой

Текст: Левон Айрапетян (руководитель направления "Налоговая политика" Центра стратегических разработок)
Федеральная налоговая служба 22 июля объявила конкурс на разработку концепции внедрения института "единого налогового счета". Планируется распространить механизм единого налогового платежа (ЕНП) на уплату всех налогов и сборов организациями и ИП. Сейчас механизм доступен только для физических лиц по имущественным налогам, а также НДФЛ в случаях, когда его считает сама налоговая. Ранее, 7 сентября 2020 года, Минфин опубликовал законопроект о подобном расширении периметра ЕНП.

Главная идея понятна: упростить процедуру уплаты налогов и сборов для бизнеса и государства, чем последовательно занимается правительство Михаила Мишустина и ФНС. Аналогичный опыт применяется и за рубежом: например, в Латвии с 1 января 2021 года введен механизм единого налогового счета, который распространяется на налоги как физических, так и юридических лиц.

Фото: Сергей Винник
Минфин предлагает запустить дистанционную продажу российского вина

Однако, судя по публичным комментариям к рассматриваемой мере, в российском бизнес-сообществе возникает вопрос, ограничится ли мера просто заменой множества платежей на один, либо же налоговые органы начнут самостоятельно считать суммы налогов к уплате, а потом зачитывать их против ЕНП. Какой же сценарий наиболее вероятен?

Сейчас через ЕНП физические лица могут платить только налоги, которые считает сама налоговая (транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц и НДФЛ в отдельных случаях). Но организации и ИП большинство налогов и сборов считают сами, уплачивают, а налоговая потом может проверить правильность расчетов.

Чтобы налоговая смогла зачитывать ЕНП в счет уплаты конкретных налогов, она должна знать сумму каждого конкретного налога. И тут есть два варианта, откуда у налоговой появится эта информация: из налоговых деклараций, которые подает налогоплательщик (классический способ) или налоговая сама посчитает сумму налога на основе данных из учетных систем налогоплательщика.

Если налоговая будет основываться на поданных налоговых декларациях, то рассматриваемая инициатива не является революционной, а направлена на повышение удобства уплаты налогов, снижение количества технических ошибок и нагрузки на государственные информационные системы.

Но если налоговые органы получат право самостоятельно исчислять суммы налогов и сборов к уплате организациями и ИП, то тогда значимость меры существенно возрастает. В таком случае мы говорим об инструменте обеления экономики, а роль налоговой службы в сборе налогов будет значительно выше. Однако есть свидетельства того, что в ближайшем будущем такой сценарий маловероятен. И вот почему.

Во-первых, пользоваться ли налогоплательщику механизмом ЕНП - дело добровольное. Налогоплательщик может какое-то время попользоваться ЕНП, а потом вернуться к классическому способу уплаты налогов. При таком непостоянстве трудоемкий расчет налогов за налогоплательщика представляется нецелесообразным.

Во-вторых, опубликованные поправки Минфина в Налоговый кодекс не предусматривают подобного расширения полномочий налоговой службы. В них нет положений, которые бы регламентировали доступ налоговых органов к учетным системам налогоплательщиков, расчет налогов за налогоплательщиков. Однако этому законопроекту уже почти год, а ФНС, судя по всему, планирует заново осмыслить, как может выглядеть расширенный механизм ЕНП. Не исключено, что по итогам работы ФНС определенные изменения будут внесены в предшествующую концепцию Минфина.

В-третьих, для расширенного налогового контроля с погружением в учетные системы налогоплательщиков уже существует механизм налогового мониторинга. За предоставление доступа ко внутренним системам налогоплательщик получает, по общему правилу, отсутствие камеральных и выездных налоговых проверок, возможность получать мотивированное мнение налогового органа по сложным вопросам и т.д. Эти плюсы, которые можно получить за предоставление доступа к учетным системам, представляются более выгодными, чем замена множества расчетных документов на один.

Таким образом, более вероятным представляется сценарий, когда налогоплательщики будут по-прежнему самостоятельно считать свои налоги к уплате, подавать налоговые декларации по соответствующим налогам, а непосредственно платить налоги можно будет одним платежом. Тем не менее, с учетом планируемого ФНС исследования, нельзя совсем исключать иную конфигурацию механизма ЕНП в конечном итоге.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС

Главное сегодня

ФСБ задержала за госизмену главного конструктора гиперзвуковых систем
Мишустин распорядился направить более 46 млрд руб. на выплаты медикам
Розыгрыш 20 квартир и 100 машин пройдет в Москве среди участников онлайн-голосования
СМИ: Россиянам вернут незаконно изъятые пенсионные накопления
Проценко заявил о снижении числа пациентов с COVID-19 в России
Как снизить затраты на отопление загородного дома
Как не стать жертвой мошенников в WhatsАpp