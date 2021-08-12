Единый налоговый счет: просто удобство или новые полномочия налоговой

Федеральная налоговая служба 22 июля объявила конкурс на разработку концепции внедрения института "единого налогового счета". Планируется распространить механизм единого налогового платежа (ЕНП) на уплату всех налогов и сборов организациями и ИП. Сейчас механизм доступен только для физических лиц по имущественным налогам, а также НДФЛ в случаях, когда его считает сама налоговая. Ранее, 7 сентября 2020 года, Минфин опубликовал законопроект о подобном расширении периметра ЕНП.

Главная идея понятна: упростить процедуру уплаты налогов и сборов для бизнеса и государства, чем последовательно занимается правительство Михаила Мишустина и ФНС. Аналогичный опыт применяется и за рубежом: например, в Латвии с 1 января 2021 года введен механизм единого налогового счета, который распространяется на налоги как физических, так и юридических лиц.

Однако, судя по публичным комментариям к рассматриваемой мере, в российском бизнес-сообществе возникает вопрос, ограничится ли мера просто заменой множества платежей на один, либо же налоговые органы начнут самостоятельно считать суммы налогов к уплате, а потом зачитывать их против ЕНП. Какой же сценарий наиболее вероятен?

Сейчас через ЕНП физические лица могут платить только налоги, которые считает сама налоговая (транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц и НДФЛ в отдельных случаях). Но организации и ИП большинство налогов и сборов считают сами, уплачивают, а налоговая потом может проверить правильность расчетов.

Чтобы налоговая смогла зачитывать ЕНП в счет уплаты конкретных налогов, она должна знать сумму каждого конкретного налога. И тут есть два варианта, откуда у налоговой появится эта информация: из налоговых деклараций, которые подает налогоплательщик (классический способ) или налоговая сама посчитает сумму налога на основе данных из учетных систем налогоплательщика.

Если налоговая будет основываться на поданных налоговых декларациях, то рассматриваемая инициатива не является революционной, а направлена на повышение удобства уплаты налогов, снижение количества технических ошибок и нагрузки на государственные информационные системы.

Но если налоговые органы получат право самостоятельно исчислять суммы налогов и сборов к уплате организациями и ИП, то тогда значимость меры существенно возрастает. В таком случае мы говорим об инструменте обеления экономики, а роль налоговой службы в сборе налогов будет значительно выше. Однако есть свидетельства того, что в ближайшем будущем такой сценарий маловероятен. И вот почему.

Во-первых, пользоваться ли налогоплательщику механизмом ЕНП - дело добровольное. Налогоплательщик может какое-то время попользоваться ЕНП, а потом вернуться к классическому способу уплаты налогов. При таком непостоянстве трудоемкий расчет налогов за налогоплательщика представляется нецелесообразным.

Во-вторых, опубликованные поправки Минфина в Налоговый кодекс не предусматривают подобного расширения полномочий налоговой службы. В них нет положений, которые бы регламентировали доступ налоговых органов к учетным системам налогоплательщиков, расчет налогов за налогоплательщиков. Однако этому законопроекту уже почти год, а ФНС, судя по всему, планирует заново осмыслить, как может выглядеть расширенный механизм ЕНП. Не исключено, что по итогам работы ФНС определенные изменения будут внесены в предшествующую концепцию Минфина.

В-третьих, для расширенного налогового контроля с погружением в учетные системы налогоплательщиков уже существует механизм налогового мониторинга. За предоставление доступа ко внутренним системам налогоплательщик получает, по общему правилу, отсутствие камеральных и выездных налоговых проверок, возможность получать мотивированное мнение налогового органа по сложным вопросам и т.д. Эти плюсы, которые можно получить за предоставление доступа к учетным системам, представляются более выгодными, чем замена множества расчетных документов на один.

Таким образом, более вероятным представляется сценарий, когда налогоплательщики будут по-прежнему самостоятельно считать свои налоги к уплате, подавать налоговые декларации по соответствующим налогам, а непосредственно платить налоги можно будет одним платежом. Тем не менее, с учетом планируемого ФНС исследования, нельзя совсем исключать иную конфигурацию механизма ЕНП в конечном итоге.