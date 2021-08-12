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Рубрика: Общество

Это не нитраты: Эндокринолог рассказала о самом опасном в арбузах

Текст: Оксана Грибанова

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова объяснила, чего стоит опасаться любителям арбузов. Многие ошибочно полагают, что нитратов, отметила доктор. По ее словам, "нарваться на нитратный арбуз, особенно в сезон - это все-таки редкость".

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"Отравление нитратами было актуально лет сто назад, когда арбузы были намного дороже удобрений", - объяснила врач, добавив, что проблем по части нитратов не возникнет, если выбирать ягоду без подозрительных пятен на кожуре и желтых прожилок внутри.

"Самое опасное в арбузе" - это фруктоза. И это научный факт, подчеркнула Зухра Павлова.

"Фруктоза запускает в организме процесс сродни голоду: вам начинает хотеться есть, даже если вы наелись арбуза до отвала. Это приводит к лишнему весу и ожирению", - предупредила эндокринолог в своем телеграм-канале.

Она объяснила, что противостоять избытку фруктозы очень просто. "Надо всегда есть арбуз после полноценного обеда. А также есть не более 200-300 граммов ягоды в прием пищи. Незачем растягивать свой желудок, с годами его эластичность все меньше, назад он может и не собраться", - отметила доктор.

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