Это не нитраты: Эндокринолог рассказала о самом опасном в арбузах

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова объяснила, чего стоит опасаться любителям арбузов. Многие ошибочно полагают, что нитратов, отметила доктор. По ее словам, "нарваться на нитратный арбуз, особенно в сезон - это все-таки редкость".

"Отравление нитратами было актуально лет сто назад, когда арбузы были намного дороже удобрений", - объяснила врач, добавив, что проблем по части нитратов не возникнет, если выбирать ягоду без подозрительных пятен на кожуре и желтых прожилок внутри.

"Самое опасное в арбузе" - это фруктоза. И это научный факт, подчеркнула Зухра Павлова.

"Фруктоза запускает в организме процесс сродни голоду: вам начинает хотеться есть, даже если вы наелись арбуза до отвала. Это приводит к лишнему весу и ожирению", - предупредила эндокринолог в своем телеграм-канале.

Она объяснила, что противостоять избытку фруктозы очень просто. "Надо всегда есть арбуз после полноценного обеда. А также есть не более 200-300 граммов ягоды в прием пищи. Незачем растягивать свой желудок, с годами его эластичность все меньше, назад он может и не собраться", - отметила доктор.