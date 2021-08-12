ФСБ задержала за госизмену главного конструктора гиперзвуковых систем

ФСБ задержала генерального директора, главного конструктора Санкт-Петербургского ОАО "Научно- исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС) по делу о госизмене. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. По данным агентства, следствие намерено просить Лефортовский суд об аресте 73-летнего ученого.

Генеральный директор - главный конструктор ОАО "НИПГС" ХК "Ленинец", доктор технических наук, профессор Александр Куранов родился в январе 1948 года в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета в 1972. Специалист в области физики и химии плазмы. Под его руководством и при личном участии проводятся научно-исследовательские и экспериментальные исследования по развитию новой концепции освоения гиперзвуковых скоростей атмосферного полета (концепция "Аякс") и основных направлений создания гиперзвуковых технологий.

Возможно, поводом для возбуждения уголовного дела о госизмене послужили тесные связи российского ученого с американскими коллегами. Александр Куранов участвует в международных ассоциациях, ведет работы по заказам многих стран мира. На протяжении многих лет является организатором российско-американского Международного Симпозиума "Термохимические и плазменные процессы в аэродинамике", проходящего в Санкт-Петербурге на базе Холдинговой компании "Ленинец".