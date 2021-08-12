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Рубрика: Общество

Гастроэнтеролог объяснила, кому нельзя отказываться от красного мяса

Текст: Оксана Грибанова

Железо, селен, витамины группы В и незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты - все это есть в красном мясе, которое не стоит исключать из рациона. Об этом рассказала диетолог, гастроэнтеролог Ирина Бережная, уточнив, что речь идет о говядине и баранине.

Фото: iStock
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Есть до 400-500 граммов красного мяса в неделю абсолютно безопасно, если нет противопоказаний, отметила врач в интервью радио Sputnik.

Активно практикующим физические нагрузки нужно больше, чем тем, кто работает за компьютером, так как мышцы спортсменов требуют огромного количества аминокислот, пояснила диетолог.

По ее словам, с небольшим куском мяса можно получить суточную норму железа. Поэтому при дефиците микроэлемента не стоит отказываться от такой пищи.

Если же вы воздерживаетесь от мяса, сидите на растительной пище, то, например, понадобятся три килограмма яблок с зеленой кожурой или килограмм гречневой каши, чтобы получить суточную норму железа.

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