Глава Минсельхоза оценил, сколько Россия соберет зерна

В этом году Россия может собрать 127,4 млн тонн зерновых, включая около 81 млн тонн пшеницы, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в рамках агропромышленной выставки "Всероссийский день поля - 2021". Таким образом, ведомство сохранило свою предыдущую оценку урожая.

"Это позволит полностью обеспечить внутренние потребности и сохранить хороший экспортный потенциал", - уверен Дмитрий Патрушев.

По оценке министра, уборочная кампания проходит штатно. Сегодня будет пройдена отметка в 80 млн тонн зерна. Работы должны завершиться вовремя и без потерь. Несмотря на сложные погодные условия в отдельных регионах (особенно в Поволжье и центре страны), юг страны как ключевой зернопроизводящий регион "показал впечатляющие результаты". На Кубани и в Ростовской области - рекордный урожай, двукратный рост урожая в Ставрополе, существенный рост в Сибири, отметил Патрушев.

Собранный объем урожая позволит полностью обеспечить россиян основным продовольствием и сохранить стабильные цены, считает министр. От отметил, что уже сейчас цены стабилизировались, благодаря принятым мерам правительства.

Напомним, с начала года действуют квоты и пошлины на вывоз зерна, масличных, в начале лета был запрещен экспорт гречки. По сахару до 1 июня действовали соглашения по заморозке цен. На подсолнечное масло они еще сохраняются.