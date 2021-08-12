Глава Минсельхоза: Россия не планирует отменять плавающую пошлину на зерно

Минсельхоз не рассматривает отмену плавающей пошлины на вывоз зерна, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в рамках агропромышленной выставки "Всероссийский день поля - 2021".

"Эта мера изначально разрабатывалась как постояннодействующая. В настоящий момент она подтверждает свою эффективность и обеспечивает стабилизацию цен на внутреннем рынке в условиях роста мировых котировок", - пояснил он.

Но предложения по доработке механизма министерство продолжает рассматривать. Так, после консультаций с крупнейшими экспортерами было принято решение оставить еженедельный базис расчета.

Министерство не исключает, что в механизм будут внесены изменения: возможно, будет включен в расчет ценового индекса пшеницу, экспортируемую через мелководные порты Азово-Черноморского бассейна (сейчас он рассчитывается на базе FOB Новороссийск).

Механизм плавающих экспортных пошлин на зерно был введен в России со 2 июня 2021 года. Это должно стабилизировать внутренние цены на зерно. Экспортные пошлины на зерно рассчитываются еженедельно на основе мировых цен. На пшеницу она начинает взиматься, если цена на бирже превышает 200 долларов за тонну. В этом случае она составляет 70% от разницы между ценой контракта и 200 долларами. Для кукурузы и ячменя пошлины также составляют 70%, но рассчитываются при достижении цены в 185 долларов за тонну.