Новости

Средняя ставка по банковским вкладам выросла до рекордных значений 14:20
В Намибии с аукциона продали несколько десятков диких слонов 14:20
Численность молодежи в России достигла 39,1 млн человек 14:01
Беларусь планирует развивать базу для производства разнообразных вакцин 13:57
В Болгарии введут привилегии для вакцинированных граждан 13:52
ФСБ задержала за госизмену главного конструктора гиперзвуковых систем 13:51
Шойгу: Живем и работаем, чтобы ситуация 90-х не повторилась в стране 13:47
Кандидатуру скончавшегося Пимашкова исключат из списка ЕР на выборы в ГД 13:41
ЕР представит список регионов, где не ведется работа по снижению цен 13:30
СМИ: Роналду присоединится к Месси в "ПСЖ" через год 13:21
Система распознавания лиц в метро Москвы помогла поймать 186 преступников 13:20
Пожарные Волгоградской области спасли от огня хутор Каменночерновский 13:08
Лукашенко: Самоуспокоенности в борьбе с коронавирусом допускать нельзя 13:05
В Москве с начала августа выпала почти месячная норма осадков 13:04
Шойгу: Ситуация в Афганистане сейчас сложнее, чем после вывода советских войск 13:00
Глава Минсельхоза: Россия не планирует отменять плавающую пошлину на зерно 12:55
Володин: Пимашкова уважали коллеги и поддерживали избиратели 12:46
В СПЧ назвали идею продажи крепкого алкоголя с 21 года дискуссионной 12:46
Путин призвал повышать доходы тувинцев 12:41
Магучих: Критика делает меня только сильнее 12:41
Неверов: Пимашков был принципиальным, честным и внимательным к людям 12:39
Россия может продлить запрет на экспорт гречки 12:38
Глава МЧС приступил к работе в Якутии 12:20
Баженов прокомментировал меры безопасности оборота личных данных клиентов банков 12:24
Буцкая: В Москве есть конкретные точки, требующие вмешательства экологов 12:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
12 августа - видеоконференция: как сделать дороги безопаснее
12 августа - видеоконференция: как сделать дороги безопаснее
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
12.08.2021 12:55
Рубрика: Экономика

Глава Минсельхоза: Россия не планирует отменять плавающую пошлину на зерно

Текст: Татьяна Карабут

Минсельхоз не рассматривает отмену плавающей пошлины на вывоз зерна, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в рамках агропромышленной выставки "Всероссийский день поля - 2021".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Глава Минсельхоза оценил, сколько Россия соберет зерна

"Эта мера изначально разрабатывалась как постояннодействующая. В настоящий момент она подтверждает свою эффективность и обеспечивает стабилизацию цен на внутреннем рынке в условиях роста мировых котировок", - пояснил он.

Но предложения по доработке механизма министерство продолжает рассматривать. Так, после консультаций с крупнейшими экспортерами было принято решение оставить еженедельный базис расчета.

Министерство не исключает, что в механизм будут внесены изменения: возможно, будет включен в расчет ценового индекса пшеницу, экспортируемую через мелководные порты Азово-Черноморского бассейна (сейчас он рассчитывается на базе FOB Новороссийск).

Механизм плавающих экспортных пошлин на зерно был введен в России со 2 июня 2021 года. Это должно стабилизировать внутренние цены на зерно. Экспортные пошлины на зерно рассчитываются еженедельно на основе мировых цен. На пшеницу она начинает взиматься, если цена на бирже превышает 200 долларов за тонну. В этом случае она составляет 70% от разницы между ценой контракта и 200 долларами. Для кукурузы и ячменя пошлины также составляют 70%, но рассчитываются при достижении цены в 185 долларов за тонну.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз

Главное сегодня

ФСБ задержала за госизмену главного конструктора гиперзвуковых систем
Мишустин распорядился направить более 46 млрд руб. на выплаты медикам
Розыгрыш 20 квартир и 100 машин пройдет в Москве среди участников онлайн-голосования
СМИ: Россиянам вернут незаконно изъятые пенсионные накопления
Проценко заявил о снижении числа пациентов с COVID-19 в России
Как снизить затраты на отопление загородного дома
Как не стать жертвой мошенников в WhatsАpp