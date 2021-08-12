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Рубрика: Происшествия

Глава СК ждет доклад о проверке смерти Владимира Арцибашева

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(8533)
Александр Бастрыкин затребовал у подчиненных доклад о ходе расследования уголовного дела об оказании некачественных услуг в московской частной клинике.

Речь идет о столичной фирме ООО "Медицина 24/7". Уже несколько лет вокруг нее не утихают суды и скандалы.

Фото: Следственный комитет РФ
Бастрыкин провел личный прием обманутых дольщиков

Напомним, это уголовное дело возбудили в Москве, но потом "для всестороннего расследования" оно было передано в центральный аппарат СК России по решению главы ведомства. Это было сделано после личного приема Бастрыкиным граждан, чьи родственники проходили лечение в частной клинике и скончались.

СМИ подчеркивали - количество пострадавших от рук врачей в клинике "Медицина 24/7" за несколько лет увеличилось в геометрической прогрессии. А сама клиника использует странные методы лечения. Назывались баснословные суммы, которые требовали с родственников пациентов.

Упоминалась ситуация и с имуществом известного телепродюсера Владимира Арцибашева, который скончался в этой клинике, а его наследство оказалось в собственности чужих для него, но связанных с этой клиникой людей. Росздравнадзор после громких скандалов нашел большое количество нарушений в работе фирмы. А суд приостановил деятельность клиники на 90 дней.

Вообще врачи частной клиники "Медицина 24/7" уже не единожды становились героями многочисленных скандалов с гибелью пациентов. Одно из озвученных обвинений - они давали на подпись документы пациенту, который был в таком состоянии, что уже не мог самостоятельно принимать решения.

Не один год шли суды родственников Арцибашева с клиникой. В итоге клинику обязали вернуть средства за его лечение. А вдова продюсера Анжела рассказывает журналистам, что дело о загадочной смерти ее бывшего мужа длится уже четвертый год.

Родственники Владимира Арцибашева хотят добиться справедливого наказания для бывших руководителей скандально известной клиники "Медицина 24/7", в которой при странных обстоятельствах умер их родной человек.

Экспертиза установила, что Владимира Арцибашева поместили в клинику незаконно

Ситуация развивалась так. В 2017 году у Арцибашева резко ухудшилось здоровье, врачи нашли болезнь Альцгеймера. По распоряжению финансового директора продюсера Екатерины Шакиной Арцибашеву сделали операцию по улучшению мозгового кровообращения и перевели на лечение в частную клинику "Медицина 24/7". Там он скоропостижно скончался.

Родственники режиссера считают главной виновницей произошедшего именно Екатерину. Вдова Владимира Арцибашева уверена, что смерть была спланирована. Рассказывает, что после того, как продюсера по повелению финансового директора поместили в клинику "Медицина 24/7", все имущество медиамагната в кратчайшие сроки переписали на Екатерину Шакину и ее друга Александра Ковшова, который на тот момент являлся заместителем директора этой самой клиники.

На одном из судов родственники продюсера представили результаты экспертизы. Та установила, что Арцибашева поместили в клинику незаконно. А значит, что все документы о списании средств на чужие счета были подписаны в тот период, когда Арцибашев был серьезно болен и не мог отвечать за свои поступки. В итоге суд согласился с выводами экспертов. Но фигуранты этих махинаций уже уехали из России.

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