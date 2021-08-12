Хабенский: Очень хочется войти в детский кинематограф

Константин Хабенский рассказал о планах снимать фильмы для юных зрителей. Запустить "новое детское кино", по его словам, планируется уже в течение ближайших года или двух лет. Об этом стало известно на арт-кластере "Таврида", где актер и режиссер встретился с молодыми деятелями культуры.

Константин Хабенский посетовал, что войти в детский кинематограф сейчас очень большая проблема. В том числе и потому, что с точки зрения продюсеров он коммерчески невыгоден.

- Многобюджетный детский кинематограф с огромным количеством компьютерной графики, который предлагают наши братья из-за океана, - это прекрасно. У нас не всегда есть возможность снимать так же. А хочется снимать хорошее кино про нас, про детей, про то, что происходит, причем обойтись без огромного количества компьютерной графики, - приводит слова артиста пресс-служба арт-кластера "Таврида".

Он также отметил, что надеется заручиться поддержкой государства, чтобы "сегодняшние дети росли на российских фильмах, как мы выросли на фантастических фильмах Ролана Быкова".

Рассказал Хабенский и о своих режиссерских амбициях.

- Как только у меня будет история, которую хотелось бы рассказать зрителю, я сразу же ее расскажу. Сейчас есть задумки, направления идей. Хочется взять какую-то трагикомичную тему, современную, нашу, чтобы она была близка и понятна людям, - сказал он.

Арт-кластер "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году, форум традиционно собирает творческую молодежь страны. Арт-кластер включает в себя несколько проектов - это и образовательные арт-школы, и Фестиваль "Таврида.АРТ", и арт-парк, и кастинг-платформа, и Университет креативных индустрий.