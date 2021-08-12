Ирина Белых: Исследовательская деятельность "волонтеров истории" даст дополнительные баллы к ЕГЭ

Может ли школьник провести самостоятельное историческое исследование, найти уникальную архивную информацию, организовать экскурсионный маршрут на иностранном языке? Участникам московского образовательно - патриотического проекта "Мой район в годы войны" такие задачи вполне по силам. Какие активности ждут школьников в новом учебном году, обсуждалось на заседании оргкомитета.

Участники выработали концепцию дальнейшего развития проекта в новом учебном году, обсудили новые программы образовательных активностей, и перспективы выхода на федеральный уровень. Депутат Государственной Думы, куратор проекта, Ирина Белых рассказала присутствующим о летних новостях в том числе, о возможности получения с нового учебного года дополнительных баллов к результатам ЕГЭ активным участникам проекта, "волонтерам истории".

- Нам очень хочется, чтобы те дети, которые ведут исследовательскую работу, которые позиционируют себя как патриоты города, как патриоты страны, были услышаны, а их труд замечен. Проект "Мой район в годы войны" - это системная работа, которая ведется нами уже на протяжении трех лет. С каждым годом количество участников нашего проекта растет, повышается сложность заданий, наполняется уникальной информацией сайт проекта. И это отмечают сами школьники. Нам бы хотелось, чтобы история конкретного периода, который пережила наша страна, изучалась глобально, системно и последовательно. И чтобы этот процесс был интересен ребятам, чтобы они видели результаты своего исследовательского труда. Поэтому считаю очень важным, что моя инициатива, как куратора проекта "Мой район в годы войны", по добавлению дополнительных баллов к ЕГЭ за исследовательскую работу "волонтерам истории" была поддержана на городском уровне, - заключила Ирина Белых.

Парламентарий подчеркнула, что проект "Мой район в годы войны" - это не только историко-патриотическая работа: есть и важная духовно-эмоциональная составляющая, которая является главным мотиватором для проведения сложнейших исторических исследований. Уже не первый год проводится творческий фестиваль "Читать. Знать. Помнить". Ребята выбирают наиболее близкое им произведение о Великой Отечественной Войне и готовят его художественное чтение. Членами оргкомитета было решено и впредь продолжать проведение этого фестиваля как творческую активность.

Подводя итоги мероприятия, его участники единодушно отметили большой объем запланированных активностей для школьников:

Андрей Зинин, директор Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Городского методического центра Департамента образования и науки города Москвы:

- У проекта большое будущее. Ведь он позволяет развивать важные умения: анализировать информацию, проводить научное исследование, презентовать свой проект. По большому счету, это те компетенции, которые необходимы современному человеку. Но это второй ярус задач, потому что всегда на первом месте в этом проекте, находится то, что мы называем привычным словом патриотическое воспитание. Но то, какими смыслами это наполнено в проекте: личное отношение к событиям - это формирует код идентичности, который должен быть у каждого россиянина и каждого москвича.

Участники заседания выработали стратегию проведения активностей на предстоящий учебный год, а также планы по расширению географии проекта и интеграции его в мероприятия уже Всероссийской Олимпиады школьников.

Депутат Государственной Думы РФ Ирина Белых на протяжении многих лет является куратором общегородского образовательно-патриотического проекта "Мой район в годы войны". Проект ежегодно объединяет десятки тысяч школьников, их родителей, студентов колледжей, учителей и директоров школ. Он включает в себя цикл творческих и образовательных активностей: олимпиады, квизы, флешмобы "С песней к Победе", "Гвоздика Победы", "Свеча памяти", "Лучшая сотня", фестиваль "Читать. Знать. Помнить". Проект - важная составляющая комплексной системы патриотического воспитания, направленная на формирование у подрастающего поколения бережного отношения к истории своей страны, своего города, своего района, а главное - увековечивание памяти о подвигах предков.

Что немаловажно, волонтерские патриотические проекты находят поддержку. Например, в Программе Сергея Собянина "Лучший город Земли", которую мэр представил в июне, отмечен факт: в столице более 600 000 волонтеров в возрасте от 14 до 89 лет, а в добровольческих и благотворительных программах города принимал участие каждый четвертый москвич.