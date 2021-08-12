Кабмин выделил более 1,6 млрд рублей на бесплатные лекарства для льготников

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил еще 1,6 миллиарда рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Всего в бюджете 2021 года на эти цели предусмотрено более 38,7 миллиарда.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости