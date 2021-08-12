Как будет развиваться служба здоровья

Одной из основных задач остается обеспечение готовности медучреждений к оказанию помощи пациентам с инфекционными заболеваниями, включая и COVID-19. Для этого будет развиваться иммунопрофилактика, продолжится разработка вакцин и лекарств, будет модернизирована инфекционная служба. При этом в следующем году делается упор и на восстановление плановой медпомощи.
В качестве национальных целей по-прежнему фигурируют такие ключевые показатели, как снижение общей смертности - до 11,4 на 1000 населения к 2030 году, и ожидаемая продолжительность жизни, которая должна вырасти до 78 лет .
Кроме того, одним из индикаторов благополучия в работе государственной медицины должен стать показатель удовлетворенности пациентами качеством и доступностью получаемой ими помощи.
В документе названы основные проблемы службы здоровья. Это недостаточный уровень качества и доступности первичной медицины, прежде всего на селе. Необходимо также продолжать обновлять оборудование в больницах и заботиться о кадрах. Поэтому в документе предлагается пересмотреть принципы оплаты труда медиков на селе, чтобы "закрепить" кадры.
Сохраняются проблемы с обеспечением граждан лекарствами. Также, следует из документа, необходимо улучшить получение медицинской помощи в рамках ОМС при выезде человека из своего региона.
- Тот факт, что в новой редакции госпрограммы "Развитие здравоохранения" есть показатель удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи, можно только приветствовать. Ориентированная на пациента медицина - это то, к чему нужно стремиться, - сказал "РГ" вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов. - На наш взгляд, следовало бы конкретнее проработать критерии определения этого показателя, чтобы его измерение давало максимально объективную картину и не оставляло возможностей для свободных интерпретаций. Повышение удовлетворенности пациентов медицинской помощью - это комплексная работа во многих сферах. Значит, и показатель должен быть комплексным - включать в себя не только данные соцопросов, но и другие объективные критерии.
Страховые медорганизации в последнее время фиксируют рост не только обращений за консультациями, но и жалоб со стороны застрахованных - только за первое полугодие 2021 года их было более трех миллионов.
"Безусловно, большинство проблем, если жалоба обоснована, решается, в том числе незамедлительно, в рамках сопровождения застрахованных лиц - это, например, помощь в записи на прием к врачу, проведении диагностических исследований, выдаче направления на госпитализацию", - пояснил Дмитрий Кузнецов.
По его словам, надо также обратить внимание на организацию оказания медпомощи в федеральных клиниках.
"Более трети таких обращений (36%) связаны с вопросами доступности лечения в федеральных медицинских центрах, чаще всего застрахованные жалуются, что не могут получить направление на госпитализацию", - отметил представитель ВСС.