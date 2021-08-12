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12.08.2021 21:00
Рубрика: Общество

Как будет развиваться служба здоровья

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(8534)
Борьба с инфекционными заболеваниями остается одной из ключевых задач российской службы здоровья, это следует из подготовленного Минздравом России проекта государственной программы "Развитие здравоохранения" на 2022 год, который проходит сейчас общественное обсуждение.

Одной из основных задач остается обеспечение готовности медучреждений к оказанию помощи пациентам с инфекционными заболеваниями, включая и COVID-19. Для этого будет развиваться иммунопрофилактика, продолжится разработка вакцин и лекарств, будет модернизирована инфекционная служба. При этом в следующем году делается упор и на восстановление плановой медпомощи.

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В качестве национальных целей по-прежнему фигурируют такие ключевые показатели, как снижение общей смертности - до 11,4 на 1000 населения к 2030 году, и ожидаемая продолжительность жизни, которая должна вырасти до 78 лет .

Кроме того, одним из индикаторов благополучия в работе государственной медицины должен стать показатель удовлетворенности пациентами качеством и доступностью получаемой ими помощи.

В документе названы основные проблемы службы здоровья. Это недостаточный уровень качества и доступности первичной медицины, прежде всего на селе. Необходимо также продолжать обновлять оборудование в больницах и заботиться о кадрах. Поэтому в документе предлагается пересмотреть принципы оплаты труда медиков на селе, чтобы "закрепить" кадры.

Сохраняются проблемы с обеспечением граждан лекарствами. Также, следует из документа, необходимо улучшить получение медицинской помощи в рамках ОМС при выезде человека из своего региона.

- Тот факт, что в новой редакции госпрограммы "Развитие здравоохранения" есть показатель удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи, можно только приветствовать. Ориентированная на пациента медицина - это то, к чему нужно стремиться, - сказал "РГ" вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов. - На наш взгляд, следовало бы конкретнее проработать критерии определения этого показателя, чтобы его измерение давало максимально объективную картину и не оставляло возможностей для свободных интерпретаций. Повышение удовлетворенности пациентов медицинской помощью - это комплексная работа во многих сферах. Значит, и показатель должен быть комплексным - включать в себя не только данные соцопросов, но и другие объективные критерии.

Нужно договориться, по какой "шкале" измерять удовлетворенность пациента медпомощью

Страховые медорганизации в последнее время фиксируют рост не только обращений за консультациями, но и жалоб со стороны застрахованных - только за первое полугодие 2021 года их было более трех миллионов.

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"Безусловно, большинство проблем, если жалоба обоснована, решается, в том числе незамедлительно, в рамках сопровождения застрахованных лиц - это, например, помощь в записи на прием к врачу, проведении диагностических исследований, выдаче направления на госпитализацию", - пояснил Дмитрий Кузнецов.

По его словам, надо также обратить внимание на организацию оказания медпомощи в федеральных клиниках.

"Более трети таких обращений (36%) связаны с вопросами доступности лечения в федеральных медицинских центрах, чаще всего застрахованные жалуются, что не могут получить направление на госпитализацию", - отметил представитель ВСС.

Общество Здоровье Правительство Минздрав

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