Как молодой семье получить соцвыплату на улучшение жилья

Молодые семьи могут получить соцвыплаты на улучшение жилья благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда". На Кубани в 2021 году в рамках этой программы будут обеспечены жильем 354 молодые семьи. Подробнее об этом и других новостях о реализации нацпроектов - в материале "РГ"
В Астрахани в честь 800-летия Александра Невского исполнят кантату
Главное торжество в Астраханской области пройдет 10 сентября. Государственный театр оперы и балета репетирует масштабное произведение - кантату Сергея Прокофьева "Александр Невский". Этот проект стал победителем грантового конкурса Российского фонда культуры, старт которому дал Святейший Патриарх Кирилл, объявивший в январе "Год Александра Невского".
Величественное представление, в котором будет задействовано 260 человек, включая солистов оперы, артистов хора и симфонического оркестра, состоится в исторических декорациях Астраханского кремля. Действие развернется у подножия собора Успения Пресвятой Богородицы.
"Мы решили организовать представление в сентябре, когда люди вернутся из отпусков. И слышать кантату смогут больше людей, - сообщили "РГ" в театре. Отметив, что постановку планируют посетить известные деятели культуры и авторитетные музыкальные критики. Главное, чтобы эпидемиологическая обстановка в области не нарушила все эти прекрасные планы.
А в Ярославской области еще весной прошел V Международный православный детско-юношеский хоровой фестиваль "Александр Невский". Он тоже вошел в программу торжеств к юбилею великого князя.
За четыре дня на фестивале выступили более 300 ребят со всей России - в том числе из Карелии, Алтайского края, Кировской, Ивановской и Владимирской областей, Петербурга, из Рыбинска, Ростовской области. Концерты десяти хоров состоялись в Ярославле - на родине Александра Невского, в Угличе, Переславле-Залесском, Рыбинске, Ростове Великом, Костроме, Калязине и Москве.
Хоровой фестиваль "Александр Невский" проводится с 2017 года в рамках одноименного православного культурно-просветительского проекта. Встречи певчих и их руководителей из разных уголков России и зарубежья, концерты, обмен творческим опытом помогают возрождать традиции национальной певческой и духовной культуры, развивать детско-юношеское хоровое пение.
Крестный ход
В августе ковчег с частицей мощей Александра Невского вернулся в храм Христа Спасителя. Завершился крестный ход, который продолжался более полутора месяцев. Он прошел в честь 800-летия великого князя.
Россия за пять месяцев поставила за рубеж более 35 тысяч машин
"За пять месяцев Россия поставила за рубеж более 35 тысяч машин на 575 миллионов долларов, что на 60 процентов больше, чем в тот же период 2020 года", - сообщила гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.
Это заявление она сделала на калужском заводе "ПСМА Рус", когда запускали новые проекты концерна Stellantis. Бренд с таким названием в этом году стал одним из крупнейших игроков мирового авторынка. А Калуга - экспортным хабом.
Отсюда микроавтобусы, фургоны и компактвэны под марками Fiat, Peugeot, Citroen и Opel, а также двигатели пойдут в Европу, Африку и Латинскую Америку. Первые поставки начнутся уже во второй половине 2021 года.
Калужская область уже давно - один из лидеров России по экспорту продукции автопрома. И это не единственный пример. В Ярославской, Воронежской и Кировской областях могут похвастать успехами в экспорте автошин Cordiant и Pirelli. Ярославцы, например, организовали поставки уже в 19 стран. По планам, к 2024 году объем поставок калужского автокластера достигнет 250 миллионов долларов.
Это предусмотрено нацпроектом "Международная кооперация и экспорт".
Для ориентированным на работу за рубежом предприятиям в рамках нацпроекта экспортеры получают субсидии, участвуют в образовательных программах, им помогают выходить на новые рынки.
"Без господдержки невозможно конкурировать, - рассказал "РГ" официальный представитель ПАО "КАМАЗ" Олег Афанасьев. - На экспортных рынках зачастую вводят конкурентные и национальные барьеры". Сегодня география продаж предприятия обширна - от стран СНГ до Вьетнама.
Барьеры, о которых говорил Олег Афанасьев, далеко не бнальная фигура речи. Так, автомобили Группы "ГАЗ" поступают в 40 стран мира. Электрические грузовики и фургоны работают в дорожных и коммунальных службах Германии. Микроавтобусы перевозят жителей и туристов во Вьетнаме и на Филиппинах. Автомобили "скорой помощи" помогают бороться с ковидом в Египте. Внедорожные машины борются с пожарами в лесах Восточной Европы. Однако Группа "ГАЗ" включена в санкционный список США. И это в компании называют системным препятствием. "Объемы нашего экспорта без санкций были в два раза больше", - сообщили "РГ" на автогиганте.
Но в целом по стране экспорт авто продолжает расти. Благодаря восстановлению мировых рынков и нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". И это не предел.
Перспективы
Эксперты уверены, российскому экспорту в автопроме есть куда расти и дальше.
Его развитию способствуют два фактора, говорит гендиректор ГК Автоdom Андрей Ольховский: "Во-первых, производственные мощности и их близость к странам Европы при более низких ценах на материалы и рабочую силу, чем в ЕС. А во-вторых, развитие интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе, которые создают новые производственные цепочки".
Еще один фактор, уточняет руководитель ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич, это наличие свободных мощностей. Они открывают возможности наращивать производства с прицелом на экспорт. "Но чтобы резко нарастить число поставщиков, потребуется господдержка, - говорит эксперт. - Это относится и к локализации международных автопроизводителей, и к увеличению доли наших авто на мировом рынке".
И не надо забывать, предупреждает аналитик авторынка Сергей Баранов из JATO Dynamics: "Активно развиваются площадки на территории соседних стран, замещая импорт готовых автомобилей локальной сборкой".
Так что предстоит приложить немало усилий, чтобы по объему экспорта приблизиться к пиковому 2014 году. "Пока мы примерно на уровне 2018 года", - констатирует Сергей Баранов.
В Тамбовской области открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
Удобная мебель, есть холодная и горячая вода, канализация, газовое отопление. Современные медицинское оборудование позволяет выполнять экспресс-анализ уровня холестерина и глюкозы в крови, кардиомаркеров, определять внутриглазное давление. Также имеется спирометр, кислородный ингалятор и автоматический дефибриллятор для экстренных случаев. Всего в 2021 году в Тамбовской области должны сдать пять ФАПов.
Новый модульный медпункт открылся и в отдаленном селе Андрюшине на севере Свердловской области. К нему подвели коммуникации, завезли все необходимое оборудование. А главное, к нему, как шутят местные жители, "прилагается" фельдшер. Сергей Шадрин переехал в Андрюшино из Серова. Жилье ему предоставила местная администрация, а "подъемные" выплатили по госпрограмме "Земский фельдшер". Более того, руководство Серовской городской больницы предоставило ему и автомобиль, так как на участке находится еще и деревня Нихвор.
В зоне обслуживания Серовской больницы это уже пятый модульный ФАП. Вместе с тем на отдаленные территории продолжат систематически приезжать бригады узких специалистов, чтобы селяне могли не только получать базовую медпомощь у своего фельдшера, но и проходить диспансеризацию.
На Ставрополье для оказания первичной медпомощи на селе закупили четыре десятка передвижных комплексов. Помимо мобильных ФАПов, это и кабинеты для флюорографии и маммографии.
Мобильный ФАП Клявлинской центральной районной больницы в Самарской области будет по графику приезжать в селения, где проживает до ста человек. Весной регион распределил по районам партию таких ФАПов. Оборудование в них работает бесперебойно - как от сети 220 вольт, так и от входящего в комплект бензинового генератора, пояснял ранее главврач Безенчукской больницы Евгений Адоевский. Мобильные комплексы помогают проводить диспансеризацию, профосмотры и вакцинацию.
Белгородские медики по нацпроекту получают оборудование для диагностики. Часть приборов из плана 2021 года, уже закуплена. В августе ожидается поставка рентгеновских цифровых маммографов и УЗИ-аппаратов. А в Волгоградской области приобрели два стационарных рентген-аппарата и новые санитарные автомобили.
Справка "РГ"
В рамках нацпроекта "Здравоохранение" до конца года в стране предстоит сдать 168 фельдшерско-акушерских и врачебных амбулаторий. Также больницам должны передать 304 передвижных медицинских комплекса.
Чемпион Олимпиады Денис Аблязин вернулся в родную Пензу
Первое в его личной копилке "золото" добыто в Токио в командном выступлении потом и болью, в буквальном смысле слова. За плечами почти каждого в этой великолепной четверке - тяжелые травмы и длительное восстановление.
Денис Аблязин родился и вырос в Пензе. В гимнастический зал его привели родители в шесть лет. По меркам большого спорта - достаточно поздно. Но Денис стал чемпионом.
Помимо него из стен Пензенской областной школы олимпийского резерва по гимнастике вышли еще две олимпийских чемпионки. Олеся Белугина и двукратная Наталья Лаврова. Ее имя присвоили школе после трагической гибели спортсменки в ДТП. Обе отличились в художественной гимнастике. В Токио в российской сборной среди художниц была еще одна пензенская спортсменка - Анастасия Близнюк.
Сейчас во Дворце спорта "Буртасы", где располагается Пензенская школа олимпийского резерва, обучаются 1100 спортсменов. С ними работают 36 мастеров спорта, 70 кандидатов в мастера и 56 тренеров, трое из них имеют звание заслуженный тренер России.
Анатолий Олушев - личный наставник Дениса Аблязина. Год он помогал ему вернуться в большой спорт, но продолжал заниматься с малышами, которых после Олимпиады в зале всегда становится больше. Воодушевленные родители приводят сыновей, чтобы были как Аблязин. Анатолий Олушев не делит детей на талантливых и не очень, будущих звезд или тех, кто занимается ради осанки. Для него они все равны.
"Конечно, чемпионские задатки видны с детства, но очень многое в спорте зависит от характера, - говорит наставник олимпийского чемпиона. - А еще немаловажно, как к конкретному виду спорта относятся в регионе и стране. Есть поддержка - дело идет быстрее".
С 2019 года в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" в Пензенской школе олимпийского резерва регулярно проводят учебные сборы. На них формируется спортивный резерв страны. Сюда приезжают гимнасты из соседних регионов и даже из других стран. Гимнастический зал здесь оборудован по международным стандартам.
"За три года из средств федерального и регионального бюджетов на эти цели было выделено более 16 миллионов рублей, - пояснил врио министра физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский. - Также приобретаем спортивное оборудование и инвентарь для школ олимпийского резерва. В рамках нацпроекта нам выделили на них 62 миллиона".
В рамках нацпроекта "Демография" в Пензе начали строить крытый ледовый каток. Его введут в строй в 2021 году. Он станет базой для тренировок фигуристов.
Новый спортивный комплекс откроют и в селе Богословка. Доступ к занятиям на профессиональном уровне получат местные ребятишки. Как знать, может среди них уже подрастает будущий чемпион?
На Кубани в 2021 году получат жилье с помощью выплат 354 молодые семьи
"Ты не представляешь! Вот радость накатила! - не сдерживая эмоций тараторил он. - Просто чудеса, да и только! В июле сын родился, и тут же ключи от квартиры получил. Везуха! Вовремя подсказали заявку на субсидии для жилья подать. От родителей съезжаем!"
Его радость была понятна. Они в однушке на 28 квадратах несколько лет жили вчетвером. Зарплаты у всех небольшие. Накопить на квартиру не получалось. Потом узнали о госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", что идет по нацпроекту "Жилье и городская среда". Долго сомневались. Но заявление на участие в ней все-таки подали. И вот результат.
И не только Алексей воспользовался этой программой. Уже 12 тысяч молодых семей с начала года получили социальные выплаты для улучшения жилищных условий. А весь минувший июль в минстрое шел прием заявок от регионов на участие в программе уже на 2022-2024 годы. В ближайшее время будет сформирован единый список молодых семей, включенных в нее на следующие три года в каждом российском регионе.
Причем заявки от регионов, по словам замминистра Юрия Гордеева, начали принимать с полным списком заявителей. "Это стало обязательным требованием для всех участников программы,- отметил он. - Так как помогает обеспечить максимально эффективное распределение средств между регионами, согласно точному количеству вставших на учет семьей. Помогая молодым в приобретении жилья, мы фактически инвестируем в развитие страны в целом, в том числе в улучшение демографической ситуации".
Из федерального бюджета ежегодно на приобретение или строительство жилья молодым семьям выделяется примерно 5 миллиардов рублей. Бюджеты регионов и муниципалитетов предусматривают дополнительно еще около 8 миллиардов рублей. Все это позволяет ежегодно предоставлять социальные выплаты на жилье примерно 15 тысячам молодых семей.
Поэтому в соцсетях полно информации о новосельях. Вот счастливыми обладателями соцвыплаты в размере более миллиона рублей на приобретение жилья стала семья Сабировых с тремя детьми в Бирском районе Башкирии. Выплату они направили на первоначальный взнос ипотечного кредита. Вместе с ними улучшили жилищные условия 23 молодые семьи Баймакского района республики.
В Краснодарском крае такие праздники, можно сказать, каждый день. В этом году на Кубани будут обеспечены жильем с помощью социальных выплат 354 молодые семьи. На эти цели предусмотрено 351,5 миллиона рублей. 155 семей уже направили полученные субсидии на решение жилищных условий и в Волгоградской области. И так буквально в каждом регионе.
В Омской области планируют отремонтировать 66 детских школ искусств
Подготовка к новому учебному году началась не только в общеобразовательных учреждениях, но и в детских школах искусств. Закупают новые музыкальные инструменты и учебные материалы, ремонтируют классы и здания.
Цели масштабные: в 2021 году будет обновлено 165 образовательных учреждений в сфере культуры. Это предусмотрено нацпроектом "Культура".
"Обновление инструментов для нас очень важно. Мы в провинции не очень избалованы таким, - поделилась эмоциями директор школы поселка Иловля Ника Никифорова. - У новых пианино и клавиши отзываются по-другому. Всегда считалось, что немецкие и японские инструменты лучше. Но наши тоже хороши. И по цене доступны. Нас радует, что фабрики снова начинают производить российские пианино".
Иловлинской школе искусств 50 лет. В ней занимаются 280 учеников. И до недавнего времени процентов 70 инструментов можно было списывать. Теперь совсем другое дело! А через три года ожидается и ремонт.
В Омской области в рамках нацпроекта "Культура" планируют капитально отремонтировать 66 детских школ искусств. Цена вопроса - 200 миллионов рублей.
Таких масштабов в регионе не было никогда. Только что после реконструкции распахнула двери школа искусств в Большеречье. В ближайшие дни таких же новоселий дети ждут еще в трех сельских районах. Тем более что и сюда привезли новые музыкальные инструменты.
Для 230 сельских ребят, которые учатся в пяти отделениях Детской школы искусств имени Цыбули, сразу открылись новые возможности. Педагоги тоже рады. "Каждое утро, когда иду на работу и вижу эту красоту, у меня душа поет", - призналась директор школы Наталья Наумова.
По данным регионального министерства культуры, в прошлом году 12 детских школ искусств получили 150 музыкальных инструментов и тысячу оборудования для музыкальных, художественных и танцевальных классов, учебную литературу. Бюджетные затраты на все это составили 40 миллионов рублей.
"То, что было, и то, что есть, это небо и земля, - подтверждает выпускница сельской школы искусств, а теперь молодой педагог Мария Черникова. - Инструменты не обновлялись десятилетиями, а теперь у нас есть новенькие пианино, гитары, аккордеоны, домры, балалайки, оборудование. Для юных художников купили 30 мольбертов. А в моем классе появилась интерактивная доска, которая дает возможность вывести на экран слайды, фото, текст, видеоролики. Дети в восторге! Все горят желанием стать Чайковскими, Суриковыми, Хворостовскими".