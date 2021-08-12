Как молодой семье получить соцвыплату на улучшение жилья

Шесть лет назад с конвейера московского завода "Рено" (на фото) сошел миллионный автомобиль. Сегодня российская "дочка" Renault экспортирует весь модельный ряд, производимый в Москве. Калужская область тоже - один из лидеров по экспорту продукции автопрома. Отсюда в другие страны идут двигатели и легковушки Volkswagen и грузовики Volvo. А из Ярославской, Воронежской и Кировской областей - автошины. Фото: РИА Новости