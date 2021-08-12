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Рубрика: Экономика

Как молодой семье получить соцвыплату на улучшение жилья

Российская газета - Федеральный выпуск № 182(8533)
Шесть лет назад с конвейера московского завода "Рено" (на фото) сошел миллионный автомобиль. Сегодня российская "дочка" Renault экспортирует весь модельный ряд, производимый в Москве. Калужская область тоже - один из лидеров по экспорту продукции автопрома. Отсюда в другие страны идут двигатели и легковушки Volkswagen и грузовики Volvo. А из Ярославской, Воронежской и Кировской областей - автошины. Фото: РИА Новости Шесть лет назад с конвейера московского завода "Рено" (на фото) сошел миллионный автомобиль. Сегодня российская "дочка" Renault экспортирует весь модельный ряд, производимый в Москве. Калужская область тоже - один из лидеров по экспорту продукции автопрома. Отсюда в другие страны идут двигатели и легковушки Volkswagen и грузовики Volvo. А из Ярославской, Воронежской и Кировской областей - автошины. Фото: РИА Новости
Шесть лет назад с конвейера московского завода "Рено" (на фото) сошел миллионный автомобиль. Сегодня российская "дочка" Renault экспортирует весь модельный ряд, производимый в Москве. Калужская область тоже - один из лидеров по экспорту продукции автопрома. Отсюда в другие страны идут двигатели и легковушки Volkswagen и грузовики Volvo. А из Ярославской, Воронежской и Кировской областей - автошины. Фото: РИА Новости

Молодые семьи могут получить соцвыплаты на улучшение жилья благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда". На Кубани в 2021 году в рамках этой программы будут обеспечены жильем 354 молодые семьи. Подробнее об этом и других новостях о реализации нацпроектов - в материале "РГ"

В Омской области планируют отремонтировать 66 детских школ искусств

Текст: Роман Мерзляков , Светлана Сибина
В школе искусств рабочего поселка Иловля, что в Волгоградской области, дождались нового пианино. Педагоги уже оценили качественный звук. Дети порадуются в сентябре.
Во многих школах искусств инструменты не обновляли десятилетиями. А теперь есть новенькие балалайки, пианино, гитары, аккордеоны и домры. Фото: Владимир Казионов

Подготовка к новому учебному году началась не только в общеобразовательных учреждениях, но и в детских школах искусств. Закупают новые музыкальные инструменты и учебные материалы, ремонтируют классы и здания.

Цели масштабные: в 2021 году будет обновлено 165 образовательных учреждений в сфере культуры. Это предусмотрено нацпроектом "Культура".

"Обновление инструментов для нас очень важно. Мы в провинции не очень избалованы таким, - поделилась эмоциями директор школы поселка Иловля Ника Никифорова. - У новых пианино и клавиши отзываются по-другому. Всегда считалось, что немецкие и японские инструменты лучше. Но наши тоже хороши. И по цене доступны. Нас радует, что фабрики снова начинают производить российские пианино".

Иловлинской школе искусств 50 лет. В ней занимаются 280 учеников. И до недавнего времени процентов 70 инструментов можно было списывать. Теперь совсем другое дело! А через три года ожидается и ремонт.

В Омской области в рамках нацпроекта "Культура" планируют капитально отремонтировать 66 детских школ искусств. Цена вопроса - 200 миллионов рублей.

Фото: Администрация губернатора Пермского края
Пермские школы готовы к 1 сентября на 99 процентов

Таких масштабов в регионе не было никогда. Только что после реконструкции распахнула двери школа искусств в Большеречье. В ближайшие дни таких же новоселий дети ждут еще в трех сельских районах. Тем более что и сюда привезли новые музыкальные инструменты.

Для 230 сельских ребят, которые учатся в пяти отделениях Детской школы искусств имени Цыбули, сразу открылись новые возможности. Педагоги тоже рады. "Каждое утро, когда иду на работу и вижу эту красоту, у меня душа поет", - призналась директор школы Наталья Наумова.

По данным регионального министерства культуры, в прошлом году 12 детских школ искусств получили 150 музыкальных инструментов и тысячу оборудования для музыкальных, художественных и танцевальных классов, учебную литературу. Бюджетные затраты на все это составили 40 миллионов рублей.

"То, что было, и то, что есть, это небо и земля, - подтверждает выпускница сельской школы искусств, а теперь молодой педагог Мария Черникова. - Инструменты не обновлялись десятилетиями, а теперь у нас есть новенькие пианино, гитары, аккордеоны, домры, балалайки, оборудование. Для юных художников купили 30 мольбертов. А в моем классе появилась интерактивная доска, которая дает возможность вывести на экран слайды, фото, текст, видеоролики. Дети в восторге! Все горят желанием стать Чайковскими, Суриковыми, Хворостовскими".

В Астрахани в честь 800-летия Александра Невского исполнят кантату

Текст: Наталья Коротченко , Татьяна Ткачёва
Необычное исполнение кантаты в честь 800-летия князя Александра Невского пройдет осенью. В некоторых российских регионах этот юбилей начали отмечать раньше знаменательной даты - 13 мая. А в других - еще и не начинали.

Главное торжество в Астраханской области пройдет 10 сентября. Государственный театр оперы и балета репетирует масштабное произведение - кантату Сергея Прокофьева "Александр Невский". Этот проект стал победителем грантового конкурса Российского фонда культуры, старт которому дал Святейший Патриарх Кирилл, объявивший в январе "Год Александра Невского".

Фото: предоставлено РВИО
На берегу Чудского озера осенью откроют памятник Александру Невскому

Величественное представление, в котором будет задействовано 260 человек, включая солистов оперы, артистов хора и симфонического оркестра, состоится в исторических декорациях Астраханского кремля. Действие развернется у подножия собора Успения Пресвятой Богородицы.

"Мы решили организовать представление в сентябре, когда люди вернутся из отпусков. И слышать кантату смогут больше людей, - сообщили "РГ" в театре. Отметив, что постановку планируют посетить известные деятели культуры и авторитетные музыкальные критики. Главное, чтобы эпидемиологическая обстановка в области не нарушила все эти прекрасные планы.

А в Ярославской области еще весной прошел V Международный православный детско-юношеский хоровой фестиваль "Александр Невский". Он тоже вошел в программу торжеств к юбилею великого князя.

За четыре дня на фестивале выступили более 300 ребят со всей России - в том числе из Карелии, Алтайского края, Кировской, Ивановской и Владимирской областей, Петербурга, из Рыбинска, Ростовской области. Концерты десяти хоров состоялись в Ярославле - на родине Александра Невского, в Угличе, Переславле-Залесском, Рыбинске, Ростове Великом, Костроме, Калязине и Москве.

Хоровой фестиваль "Александр Невский" проводится с 2017 года в рамках одноименного православного культурно-просветительского проекта. Встречи певчих и их руководителей из разных уголков России и зарубежья, концерты, обмен творческим опытом помогают возрождать традиции национальной певческой и духовной культуры, развивать детско-юношеское хоровое пение.

Крестный ход

В августе ковчег с частицей мощей Александра Невского вернулся в храм Христа Спасителя. Завершился крестный ход, который продолжался более полутора месяцев. Он прошел в честь 800-летия великого князя.

Россия за пять месяцев поставила за рубеж более 35 тысяч машин

Текст: Андрей Полухин
Экспорт продукции российского автопрома продолжает расти, несмотря на все проблемы, вызванные пандемией. И это касается не только легковых автомобилей, но и грузовых, и комплектующих. "РГ" разбиралась, какие у рынка дальнейшие перспективы.

"За пять месяцев Россия поставила за рубеж более 35 тысяч машин на 575 миллионов долларов, что на 60 процентов больше, чем в тот же период 2020 года", - сообщила гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Это заявление она сделала на калужском заводе "ПСМА Рус", когда запускали новые проекты концерна Stellantis. Бренд с таким названием в этом году стал одним из крупнейших игроков мирового авторынка. А Калуга - экспортным хабом.

Отсюда микроавтобусы, фургоны и компактвэны под марками Fiat, Peugeot, Citroen и Opel, а также двигатели пойдут в Европу, Африку и Латинскую Америку. Первые поставки начнутся уже во второй половине 2021 года.

Калужская область уже давно - один из лидеров России по экспорту продукции автопрома. И это не единственный пример. В Ярославской, Воронежской и Кировской областях могут похвастать успехами в экспорте автошин Cordiant и Pirelli. Ярославцы, например, организовали поставки уже в 19 стран. По планам, к 2024 году объем поставок калужского автокластера достигнет 250 миллионов долларов.

Это предусмотрено нацпроектом "Международная кооперация и экспорт".

Для ориентированным на работу за рубежом предприятиям в рамках нацпроекта экспортеры получают субсидии, участвуют в образовательных программах, им помогают выходить на новые рынки.

"Без господдержки невозможно конкурировать, - рассказал "РГ" официальный представитель ПАО "КАМАЗ" Олег Афанасьев. - На экспортных рынках зачастую вводят конкурентные и национальные барьеры". Сегодня география продаж предприятия обширна - от стран СНГ до Вьетнама.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Барьеры, о которых говорил Олег Афанасьев, далеко не бнальная фигура речи. Так, автомобили Группы "ГАЗ" поступают в 40 стран мира. Электрические грузовики и фургоны работают в дорожных и коммунальных службах Германии. Микроавтобусы перевозят жителей и туристов во Вьетнаме и на Филиппинах. Автомобили "скорой помощи" помогают бороться с ковидом в Египте. Внедорожные машины борются с пожарами в лесах Восточной Европы. Однако Группа "ГАЗ" включена в санкционный список США. И это в компании называют системным препятствием. "Объемы нашего экспорта без санкций были в два раза больше", - сообщили "РГ" на автогиганте.

Российские машины работают в ЖКХ Германии, возят туристов во Вьетнаме, помогают бороться с ковидом в Египте и с пожарами в лесах Европы

Но в целом по стране экспорт авто продолжает расти. Благодаря восстановлению мировых рынков и нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". И это не предел.

Перспективы

Эксперты уверены, российскому экспорту в автопроме есть куда расти и дальше.

Его развитию способствуют два фактора, говорит гендиректор ГК Автоdom Андрей Ольховский: "Во-первых, производственные мощности и их близость к странам Европы при более низких ценах на материалы и рабочую силу, чем в ЕС. А во-вторых, развитие интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе, которые создают новые производственные цепочки".

Еще один фактор, уточняет руководитель ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич, это наличие свободных мощностей. Они открывают возможности наращивать производства с прицелом на экспорт. "Но чтобы резко нарастить число поставщиков, потребуется господдержка, - говорит эксперт. - Это относится и к локализации международных автопроизводителей, и к увеличению доли наших авто на мировом рынке".

И не надо забывать, предупреждает аналитик авторынка Сергей Баранов из JATO Dynamics: "Активно развиваются площадки на территории соседних стран, замещая импорт готовых автомобилей локальной сборкой".

Так что предстоит приложить немало усилий, чтобы по объему экспорта приблизиться к пиковому 2014 году. "Пока мы примерно на уровне 2018 года", - констатирует Сергей Баранов.

В Тамбовской области открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Текст: Татьяна Ткачёва
В заречье Тамбовской области всем селом отмечают новоселье. Здесь открыли фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Он будет принимать жителей пяти сел - более 350 человек. Как сообщили в администрации региона, строительство обошлось в 12 миллионов.

Удобная мебель, есть холодная и горячая вода, канализация, газовое отопление. Современные медицинское оборудование позволяет выполнять экспресс-анализ уровня холестерина и глюкозы в крови, кардиомаркеров, определять внутриглазное давление. Также имеется спирометр, кислородный ингалятор и автоматический дефибриллятор для экстренных случаев. Всего в 2021 году в Тамбовской области должны сдать пять ФАПов.

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Новый модульный медпункт открылся и в отдаленном селе Андрюшине на севере Свердловской области. К нему подвели коммуникации, завезли все необходимое оборудование. А главное, к нему, как шутят местные жители, "прилагается" фельдшер. Сергей Шадрин переехал в Андрюшино из Серова. Жилье ему предоставила местная администрация, а "подъемные" выплатили по госпрограмме "Земский фельдшер". Более того, руководство Серовской городской больницы предоставило ему и автомобиль, так как на участке находится еще и деревня Нихвор.

В зоне обслуживания Серовской больницы это уже пятый модульный ФАП. Вместе с тем на отдаленные территории продолжат систематически приезжать бригады узких специалистов, чтобы селяне могли не только получать базовую медпомощь у своего фельдшера, но и проходить диспансеризацию.

На Ставрополье для оказания первичной медпомощи на селе закупили четыре десятка передвижных комплексов. Помимо мобильных ФАПов, это и кабинеты для флюорографии и маммографии.

Мобильный ФАП Клявлинской центральной районной больницы в Самарской области будет по графику приезжать в селения, где проживает до ста человек. Весной регион распределил по районам партию таких ФАПов. Оборудование в них работает бесперебойно - как от сети 220 вольт, так и от входящего в комплект бензинового генератора, пояснял ранее главврач Безенчукской больницы Евгений Адоевский. Мобильные комплексы помогают проводить диспансеризацию, профосмотры и вакцинацию.

Белгородские медики по нацпроекту получают оборудование для диагностики. Часть приборов из плана 2021 года, уже закуплена. В августе ожидается поставка рентгеновских цифровых маммографов и УЗИ-аппаратов. А в Волгоградской области приобрели два стационарных рентген-аппарата и новые санитарные автомобили.

Справка "РГ"

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" до конца года в стране предстоит сдать 168 фельдшерско-акушерских и врачебных амбулаторий. Также больницам должны передать 304 передвижных медицинских комплекса.

Чемпион Олимпиады Денис Аблязин вернулся в родную Пензу

Текст: Наталья Саванкова
Третий раз Денис Аблязин вернулся в родную Пензу после выступления на Олимпиаде - с триумфом и медалями. Их две - золотая и серебряная.
Денис Аблязин родился в Пензе. В спортшколу рядом с домом его привели родители. На Олимпиаде в Токио Денис завоевал две медали. Фото: Андрей Демин

Первое в его личной копилке "золото" добыто в Токио в командном выступлении потом и болью, в буквальном смысле слова. За плечами почти каждого в этой великолепной четверке - тяжелые травмы и длительное восстановление.

Денис Аблязин родился и вырос в Пензе. В гимнастический зал его привели родители в шесть лет. По меркам большого спорта - достаточно поздно. Но Денис стал чемпионом.

Помимо него из стен Пензенской областной школы олимпийского резерва по гимнастике вышли еще две олимпийских чемпионки. Олеся Белугина и двукратная Наталья Лаврова. Ее имя присвоили школе после трагической гибели спортсменки в ДТП. Обе отличились в художественной гимнастике. В Токио в российской сборной среди художниц была еще одна пензенская спортсменка - Анастасия Близнюк.

Сейчас во Дворце спорта "Буртасы", где располагается Пензенская школа олимпийского резерва, обучаются 1100 спортсменов. С ними работают 36 мастеров спорта, 70 кандидатов в мастера и 56 тренеров, трое из них имеют звание заслуженный тренер России.

Анатолий Олушев - личный наставник Дениса Аблязина. Год он помогал ему вернуться в большой спорт, но продолжал заниматься с малышами, которых после Олимпиады в зале всегда становится больше. Воодушевленные родители приводят сыновей, чтобы были как Аблязин. Анатолий Олушев не делит детей на талантливых и не очень, будущих звезд или тех, кто занимается ради осанки. Для него они все равны.

"Конечно, чемпионские задатки видны с детства, но очень многое в спорте зависит от характера, - говорит наставник олимпийского чемпиона. - А еще немаловажно, как к конкретному виду спорта относятся в регионе и стране. Есть поддержка - дело идет быстрее".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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С 2019 года в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" в Пензенской школе олимпийского резерва регулярно проводят учебные сборы. На них формируется спортивный резерв страны. Сюда приезжают гимнасты из соседних регионов и даже из других стран. Гимнастический зал здесь оборудован по международным стандартам.

"За три года из средств федерального и регионального бюджетов на эти цели было выделено более 16 миллионов рублей, - пояснил врио министра физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский. - Также приобретаем спортивное оборудование и инвентарь для школ олимпийского резерва. В рамках нацпроекта нам выделили на них 62 миллиона".

В рамках нацпроекта "Демография" в Пензе начали строить крытый ледовый каток. Его введут в строй в 2021 году. Он станет базой для тренировок фигуристов.

Новый спортивный комплекс откроют и в селе Богословка. Доступ к занятиям на профессиональном уровне получат местные ребятишки. Как знать, может среди них уже подрастает будущий чемпион?

На Кубани в 2021 году получат жилье с помощью выплат 354 молодые семьи

Текст: Захар Алексеев
Даже по телефону чувствовалось, что мой тамбовский племянник Алексей сияет как блин на Масленицу. Новоселье у него!

"Ты не представляешь! Вот радость накатила! - не сдерживая эмоций тараторил он. - Просто чудеса, да и только! В июле сын родился, и тут же ключи от квартиры получил. Везуха! Вовремя подсказали заявку на субсидии для жилья подать. От родителей съезжаем!"

Его радость была понятна. Они в однушке на 28 квадратах несколько лет жили вчетвером. Зарплаты у всех небольшие. Накопить на квартиру не получалось. Потом узнали о госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", что идет по нацпроекту "Жилье и городская среда". Долго сомневались. Но заявление на участие в ней все-таки подали. И вот результат.

И не только Алексей воспользовался этой программой. Уже 12 тысяч молодых семей с начала года получили социальные выплаты для улучшения жилищных условий. А весь минувший июль в минстрое шел прием заявок от регионов на участие в программе уже на 2022-2024 годы. В ближайшее время будет сформирован единый список молодых семей, включенных в нее на следующие три года в каждом российском регионе.

Социальную выплату молодым семьям без детей предоставляют в размере 30% от средней стоимости жилья и 35% - семьям с детьми

Причем заявки от регионов, по словам замминистра Юрия Гордеева, начали принимать с полным списком заявителей. "Это стало обязательным требованием для всех участников программы,- отметил он. - Так как помогает обеспечить максимально эффективное распределение средств между регионами, согласно точному количеству вставших на учет семьей. Помогая молодым в приобретении жилья, мы фактически инвестируем в развитие страны в целом, в том числе в улучшение демографической ситуации".

Фото: Сергей Куксин
В регионах будут обязаны строить комфортное жилье

Из федерального бюджета ежегодно на приобретение или строительство жилья молодым семьям выделяется примерно 5 миллиардов рублей. Бюджеты регионов и муниципалитетов предусматривают дополнительно еще около 8 миллиардов рублей. Все это позволяет ежегодно предоставлять социальные выплаты на жилье примерно 15 тысячам молодых семей.

Цифра: 15 тысяч молодых семей ежегодно могут получить социальные выплаты на покупку жилья. Для этого выделяют более 13 миллиардов рублей из федерального, региональных и муниципальных бюджетов

Поэтому в соцсетях полно информации о новосельях. Вот счастливыми обладателями соцвыплаты в размере более миллиона рублей на приобретение жилья стала семья Сабировых с тремя детьми в Бирском районе Башкирии. Выплату они направили на первоначальный взнос ипотечного кредита. Вместе с ними улучшили жилищные условия 23 молодые семьи Баймакского района республики.

В Краснодарском крае такие праздники, можно сказать, каждый день. В этом году на Кубани будут обеспечены жильем с помощью социальных выплат 354 молодые семьи. На эти цели предусмотрено 351,5 миллиона рублей. 155 семей уже направили полученные субсидии на решение жилищных условий и в Волгоградской области. И так буквально в каждом регионе.

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