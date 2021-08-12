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12.08.2021 21:20
Рубрика: Экономика

Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(8534)
Банк России поддержал правительственный законопроект, обязывающий негосударственные пенсионные фонды (НПФ) восстанавливать пенсионные накопления, если они были незаконно перечислены в другие НПФ и это было признано решением суда. Документ дает почти полную гарантию возврата средств, отмечает юрист.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Законопроект об этом правительство внесло в Госдуму в июле. По информации "Известий", осенью депутаты готовы его поддержать. Сейчас законом не предусмотрена возможность возврата из резерва по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) инвестдохода, удержанного в связи с досрочным переходом застрахованного лица, в случае неправомерного перевода от одного страховщика к другому и признания судом соответствующего договора недействительным, говорится в пояснительной записке. Поправки распространятся на всех клиентов НПФ, в отношении которых суд признает недействительным ранее заключенный договор обязательного пенсионного страхования, на основании которого произошел досрочный переход к другому страховщику, уточняют в ЦБ.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"НПФы, как правило, уже сейчас в указанных случаях осуществляют восстановление на пенсионном счете направленного в РОПС инвестиционного дохода. Законопроект позволит прямо урегулировать данный вопрос", - рассказали "РГ" в пресс-службе Банка России.

Единственное замечание к законопроекту со стороны самих НПФ связано с изменением срока исполнения фондами судебного решения: сейчас это 30 календарных дней с момента получения соответствующего решения суда, законопроектом же предлагается установить 30 календарных дней с момента вступления в силу судебного решения, говорит президент саморегулируемой организации НАПФ Сергей Беляков. "По нашему мнению, предлагаемые законопроектом изменения в указанной части неизбежно повлекут за собой практическую невозможность исполнения решений суда в установленные законом сроки, в связи с объективными сроками каждого необходимого этапа - получение заверенного решения суда, проведение расчетов и вывод средств из доверительного управления, отправка средств и уведомления об отправке. По указанному вопросу готовится соответствующее обращение в Комитет Государственной Думы по финансовому рынку о сохранении действующих сроков исполнения судебного решения", - сообщил он "Российской газете".

Изменения коснутся тех, кто подавал в суд при потере накоплений

Законопроект снизит возможность потери данных по возвращаемым средствам и даст 99%-ную гарантию полной компенсации (форс-мажор все же возможен), говорит управляющий партнер юридической компании "Иккерт и партнеры" Павел Иккерт. Внесение поправок позволит судьям и исполнителям по возврату более точно исполнять закон, а НПФам не только резервировать средства при переходах, как и сейчас, но и вести полный учет всех движений средств клиентов по фонду, добавляет он. Впрочем, из пострадавших далеко не все подают в суд, поэтому изменения коснутся сотен, но не миллионов людей, уточняет он.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Центральный банк Законопроекты и комментарии Изменение пенсионного законодательства

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