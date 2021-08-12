Как проходят испытания вакцины-"ряженки" от коронавируса

Съедобная вакцина-ряженка от COVID-19 на основе молочнокислых бактерий проходит тестирование на лабораторных животных. И уже есть первые доказательства ее эффективности.

Разработали необычную вакцину в петербургском Институте экспериментальной медицины. Как проходят испытания и какие преимущества дает "ряженка" "РГ" рассказал заведующий отделом молекулярной микробиологии, член-корреспондент РАН Александр Суворов.

Александр Николаевич, так что показали испытания?

Александр Суворов: У лабораторных животных появляются специфические антитела.

В основном это иммуноглобулины класса A (lgA), которые образуются на поверхности слизистых - кишечника, носоглотки, бронхиального дерева. Поэтому мы рассчитываем, что наша вакцина будет защищать на самых начальных этапах инфицирования, чтобы процесс не развивался вообще.

А на каких животных она тестируется?

Александр Суворов: Пока на мышах, но они не болеют коронавирусом. В сентябре начнутся исследования по защите животных от реального заражения.

В них будут участвовать специальные хорьки. Если вакцина защитит их от заболевания, появятся основания для клинических исследований на людях. В ноябре подадим документы на рассмотрение в Минздрав России. Одобрят - начнем испытания.

Сообщали, что вакцина поступит в аптеки в виде капсулы с порошком. А как же питьевой вариант? "Ряженка"?

Александр Суворов: Вероятно, сделаем оба варианта - питьевой и капсулированный. Лично мне больше нравится "ряженка", но все будет зависеть от производителя.

Срок годности напитка примерно 20 дней, и он больше подойдет для больших городов. А капсулы с двухлетним сроком можно без проблем распространять по аптечным сетям.

Теоретически "ряженку" можно сертифицировать как биологически активную добавку. Но я бы не рекомендовал принимать вакцины без контроля врачей. По сути, мы создали генно-инженерный продукт, который вызывает иммунный ответ. А иммунитет - это не какая-то резинка, которую можно подхлестывать до бесконечности. Существуют определенные регламенты вакцинации, ее можно повторять только через полгода. Так что нашу "ряженку" все-таки не надо путать с обычной.