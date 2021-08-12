Как рассчитать доход семьи для получения ежемесячного пособия на детей

При оформлении новых пособий одиноким родителям и беременным женщинам, которые стали доступны россиянам с 1 июля, учитывается общий доход семьи.

Как напоминают специалисты отделения Пенсионного фонда России по Владимирской области, общий доход важен для того, чтобы понять, сколько денег приходится в месяц на каждого члена семьи. Для того, чтобы получить право на пособие, доход на человека в семье не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе. Например, во Владимирской области он равен - 11 093 рубля. Поэтому размер среднедушевого дохода на каждого члена семьи должен быть меньше этой суммы.

"Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за 4 месяца до даты подачи заявления. Это значит, что если вы обращаетесь за выплатой в июле 2021 года, то будут учитываться доходы с марта 2020 года по февраль 2021 года, а если в августе 2021 года - с апреля 2020 по март 2021 года", - уточняют специалисты ПФР.

Для того, чтобы определить имеет ли семья право на выплату, необходимо разделить доходы всех членов семьи за учитываемый год на двенадцать месяцев и на количество членов семьи. Доходы - это не только зарплата. В общий доход семьи входят премии, гонорары, доходы от предпринимательской деятельности, в том числе от работы в качестве самозанятого, пенсии, пособия, стипендии, алименты, выплаты пенсионных накоплений правопреемникам, страховые выплаты, денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, компенсации за исполнение государственных или общественных обязанностей, доходы от ценных бумаг, доходы от продажи и сдачи в аренду имущества, содержание судей, доходы, полученные за пределами РФ, проценты по вкладам.

При назначении выплат также используется комплексная оценка нуждаемости. Это значит, что помимо доходов учитывается и имущество семьи. Тем семьям, у которых есть движимое и недвижимое имущество, необходимое для полноценного существования, выплаты будут назначены при соблюдении других условий. А вот если у семьи несколько дорогих особняков и целый парк элитных дорогих машин, то такая семья вряд ли может казаться нуждающейся.

Помимо комплексной оценки нуждаемости при назначении выплаты используется "правило нулевого дохода". Это значит, что если у взрослых членов семьи нет доходов, то их отсутствие нужно обосновать.

Для подачи заявления для назначения пособия на сайте госуслуг у заявителя должна быть подтвержденная учетная запись. Если ее нет, то обратиться можно лично в клиентскую службу ПФР.