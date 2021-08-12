Кандидатуру скончавшегося Пимашкова исключат из списка ЕР на выборы в ГД

Решением Центризбиркома скончавшийся в четверг член фракции "Единой России" в Госдуме Петр Пимашков будет исключен из списка партии на парламентские выборы.

По словам замруководителя ЦИК "Единой России" Максима Жаворонкова, кандидатуру Пимашкова уже нельзя заменить, потому что все установленные сроки прошли и партия зарегистрировала список.

"В дальнейшем ЦИК примет соответствующее решение о его исключении из федерального списка партии ", - сказал он РИА Новости.

Таким образом у партии вместо 394 будет 393 кандидата.