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Рубрика: Культура

Археологи нашли древний кинжал, связанный с загадочной цивилизацией

Текст: Денис Передельский
Фото: Tamil Nadu Department of Archaeology Фото: Tamil Nadu Department of Archaeology
Фото: Tamil Nadu Department of Archaeology

В Индии археологи при проведении раскопок в штате Тамил Наду обнаружили несколько древних захоронений и строений, свидетельствующих о существовании на этом месте процветавшего города. В одной из могил был обнаружен клинок, связанный с загадочной цивилизацией.

Фото: Anadolu Agency
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Как сообщает Smithsonian Magazine, находка была сделана в деревне Контагай на юге Индии. Археологи обнаружили там новые свидетельства того, что около 2500 лет назад на месте этой деревни стоял город.

Он принадлежал неизвестной цивилизации и, судя по найденным артефактам, был довольно крупным и процветающим. Что стало причиной его краха, еще предстоит установить.

Одной из самых ценных находок стал железный кинжал. Он густо покрыт ржавчиной, но при этом у него достаточно хорошо сохранилась деревянная рукоять. Кинжал находился внутри погребальной урны вместе с кремированными останками, вероятно, воина.

Длина клинка составляла около 40 сантиметров. К сожалению, из-за коррозии он переломился пополам. Тем не менее, артефакт дал ученым важную информацию. Так, по словам Р. Сиванандама, директора Департамента археологии штата Тамил Наду, данный тип оружия использовался воинами в период Сангама (примерно с III века до нашей эры до III века нашей эры).

Артефакт передан на лабораторный анализ. Эксперты говорят, что часть деревянной рукояти сохранилась практически в своем первоначальном виде. Необычайно высокая степень сохранности древесины позволит исследователям датировать кинжал с точностью до нескольких лет. Это датирование планируется провести в одной из лабораторий США, где имеется передовое оборудование.

В Индии же на текущий момент провели радиоуглеродное датирование, которое показало, что целый ряд артефактов, включая кинжал и погребальные урны, были созданы около 580 года до нашей эры. Отмечается, что в ходе раскопок также было обнаружено большое количество скелетов коров, быков, буйволов и коз. Это свидетельствует о высокоразвитом сельском хозяйстве.

Фото: Пресс-служба ЮНЦ РАН
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Кроме того, археологи раскопали остатки различных строений с глиняными полами и кирпичными стенами. Внутри них были найдены ямы, которые, вероятно, являются следами от столбов. Последние служили подпорками и поддерживали крышу.

Ученые предполагают, что современная деревня Контагай порядка 2500 лет назад могла быть одним из городов цивилизации Килади. Следы этого народы ранее были обнаружены в расположенных неподалеку деревнях Агарам, Манулур и Килади - месте, которое и дало название этой загадочной цивилизации.

Археологических данных о ней пока не очень много. Однако, например, артефакты, обнаруженные в Контагае, указывают на то, что представители этой цивилизации играли в настольные игры и писали тексты на глиняных табличках и керамике, используя древний язык под названием "тамил-брахми". Также предполагается, что цивилизация Килади могла быть связана со знаменитой цивилизацией долины Инда или Хараппа.

Добавим, что в текущем году сезон раскопок в Контагае стартовал в феврале. За прошедшее время археологи обнаружили 25 захоронений с погребальными урнами. Некоторые из них содержали не только человеческие останки, но и оружие, и другие предметы. Останки уже переданы в Университет Мадураи Камарадж в Тамил Наду, где будут проведены ДНК-тесты.

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