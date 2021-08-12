Эх, если бы... Да "бы" мешает. Поэтому будем отталкиваться от того, что есть. А есть в копилке сборной КР, принимавшей участие в летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио, не так уж и мало - две серебряных и бронзовая медали. До золотых наград не хватило совсем чуть-чуть. Но даже такой результат - огромное достижение для страны, чьи атлеты не занимали призовые места на самом престижном спортивном турнире в течение последних 13 лет.

Выше всяких похвал выступили борцы. Именно они и стали обладателями тех самых трех медалей. В весовой категории до 68 килограммов, как говорится, "выстрелила" Мээрим Жуманазарова. В 1/8 финала она одолела представительницу Болгарии со счетом 7:5. В следующей стадии, к сожалению, уступила, но получила возможность бороться в так называемом утешительном турнире за бронзу.

В решающем поединке Мээрим Жуманазаровой противостояла двукратная чемпионка мира из Монголии. Схватка закончилась со счетом 10:1 в пользу киргизстанки, которая стала первой в КР женщиной, выигравшей медаль Олимпийских игр. И за это Международная федерация греко-римской, вольной и женской борьбы назвала ее "творцом истории".

Ранее серебряным призером ОИ-2020 в весовой категории до 77 килограммов стал Акжол Махмудов. Он последовательно одержал победы над атлетами из Туниса, Азербайджана, Армении, но, к сожалению, проиграл в финале действующему чемпиону мира и Европы венгру Тамашу Лоринцу.

То, как боролся Акжол, не оставило равнодушным двукратного олимпийского чемпиона из России Романа Власова. Он поздравил киргизстанца в соцсетях. "Лучше начинать с серебряной медали, чем заканчивать. Ты украсил эти игры. Настоящий лев ковра", - написал Роман.

Акжолу всего 22 года, и серебряная олимпийская медаль, как отмечают специалисты, - не пик его спортивной карьеры. У Махмудова есть отличные шансы как минимум повторить это достижение на следующей олимпиаде, как максимум - превзойти и завоевать в конце концов первое в спортивной истории республики золото.

А вот с еще одним серебряным призером игр - Айсулуу Тыныбековой - произошла настоящая драма. Она выступала в весовой категории до 62 килограммов. И на отборочной стадии не просто победила соперниц, а прошлась по ним катком с общим счетом 24:0. Недаром Айсулуу получила первый номер посева на турнире. Она действующий чемпион мира. В девяти последних соревнованиях, в которых принимала участие, лишь однажды стала второй.

Именно на Айсулуу Тыныбекову возлагались главные надежды на Олимпийских играх - что она наконец-то принесет республике долгожданное золото. В финале киргизстанка встретилась с действующей чемпионкой Азии японкой Юкако Каваи. Схватка была настолько важной, что на центральной площади Бишкека установили огромный экран, на котором транслировали поединок. Несколько тысяч человек болело за Айсулуу. Но представительница Страны восходящего солнца оказалась чуть сильнее и быстрее. Она в итоге набрала четыре, а Тыныбекова - три балла.

На церемонии награждения Айсулуу плакала. А вместе с ней плакали и многие киргизстанцы. Счастье было так близко...

Тем временем



Участники олимпийской сборной КР, представленные в других видах спорта, к сожалению, не смогли повторить успех борцов. Каныкей Кубанычбекова, к примеру, заняла только 48-е место на соревнованиях по пулевой стрельбе.

Денис Петрашов, хоть и установил рекорд республики в заплыве на 100 метров брассом (1 минута 0,23 секунды), не попал в финал, оказавшись на 27-й позиции из 49. На дистанции 200 метров брассом он доплыл только до 18-го места и завершил свое выступление на олимпиаде.



Фехтовальщик Роман Петров начал с победы, одержав верх в 1/32 финала над корейцем Сегеоном Ма. В 1/8 проиграл японцу Масару Ямадо.



Из борьбы за медали также выбыли дзюдоист Владимир Золоев, тяжелоатлет Бакдоолот Расулбеков, борцы Узур Джузупбеков, Айпери Медет кызы, Жоломан Шаршенбеков, Атабек Азизбеков, Айаал Лазарев, Эрназар Акматалиев, легкоатлеты Дарья Маслова и Нурсултан Кенешбеков.

