Косачев отметил важность для РФ обмена опытом по регулированию интернета

Межгосударственный обмен опытом в сфере регулирования интернета крайне актуален, особенно в период избирательных кампаний, когда предпринимаются попытки вмешательств в суверенные дела государств с целью смены власти, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"Каждая страна суверенна в том, чтобы соответствующим образом выстраивать регулирование этой сферы и на законодательном уровне, и на уровне правоприменительной практики. Но обмен опытом в высшей степени актуален", - сказал Косачев в четверг на встрече с руководителем Гостелерадио Ирана Абдулали Али-Асгари. Слова сенатора приводит пресс-служба Совфеда.

По оценке вице-спикера СФ, особую важность вопросы регулирования интернет-пространства приобретают во время избирательных кампаний. "Мы видим, как коллективный Запад активно использует подобного рода ситуации для косвенного или прямого вмешательства в ход избирательных кампаний, во внутренние дела соответствующих государств, где они хотели бы поменять власть", - добавил он.

Кроме того, важно "находить золотую середину" между задачей обеспечения свободы распространения информации, свободы слова и недопущением использования соответствующих технологий в антигосударственных, с другой, отметил Косачев.

Али-Асгари на встрече заявил, что Гостелерадио Ирана хочет расширить представление о России у иранских зрителей. В планах создание русскоязычной телевизионной сети и перевод иранских сериалов на русский язык.